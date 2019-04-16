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16 апреля 2019 года 17:27
На российском рынке акций сохранится позитивная динамика - УК "Райффайзен Капитал"
"За неделю c 5 по 12 апреля индекс МосБиржи вырос на 0,74% - до 2559,72 пункта на фоне эйфории на мировых рынках. Российский рублёвый индикатор даже подбирался к 2600 пунктам, но закрепиться на подступах к новому историческому максимуму пока не удалось. Позитивный настрой инвесторов объясняется стечением нескольких факторов: Брекзит затягивается, кризис в Венесуэле постепенно переходит в "замороженное" состояние, сигналы от ЕЦБ и ФРС говорят о продолжении мягкой монетарной политики, вероятность эскалации торгового конфликта США-КНР снизилась - всё это вместе дало повод для продолжения сдержанного роста на мировых рынках на прошедшей неделе. Для российского рынка позитив усилился на фоне снижения санкционных рисков и роста цен на нефть - в итоге российский рынок подрос, а Минфин воспользовался окном для нового рекордного размещения ОФЗ. На наш взгляд, на фоне растущей нефти на российском рынке акций сохранится позитивная динамика. Несмотря на то, что нефтяные компании отстали от рынка с начала года, мы ожидаем возобновления интереса инвесторов к ним", - указывает замначальника управления инвестиций УК "Райффайзен Капитал" Антон Кравченко.
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16 апреля 2019 года 16:37
"Во вторник нефтяные котировки Brent прибавляют 0,21%, проводя торги над уровнем $71. Сегодня внимание игроков традиционно будет сосредоточено на статистике от API, а уже в среду рынки сконцентрируются на данных от Минэнерго США, которые могут стать определяющими для цены барреля нефти до конца... читать дальше
.16 апреля 2019 года 14:50
"Последние дни принесли некоторую передышку европейскому рынку энергоносителей, цены на котором падали с начала текущего года, - комментирует главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. -Поддержку котировкам оказали незапланированные... читать дальше
.16 апреля 2019 года 14:30
"На старте российской сессии нефть умеренно снижалась, после чего продемонстрировала восходящий импульс, но далее начала совершать разнонаправленные движения, несколько раз обновив дневной минимум. К текущему моменту котировки существенно восстановились, отыграв почти все потери: Brent торгуется в... читать дальше
.16 апреля 2019 года 13:55
Цены на нефть поднялись выше 70 долл. США за баррель на фоне кризиса в Ливии, который создает риски снижения поставок сырья из страны, указывает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. Однако, по оценкам аналитика, эти риски остаются... читать дальше
.16 апреля 2019 года 13:37
"Появляющиеся признаки восстановления роста глобальной экономики ставят под сомнение наш "бычий" взгляд на единую европейскую валюту, - указывает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - Тем не менее, нестабильность экономики еврозоны и сохраняющиеся в ней проблемы по-прежнему несут... читать дальше
.16 апреля 2019 года 12:30
Если запасы продолжат увеличиваться, давление на нефтяные котировки может сохраниться - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки в ходе утренних торгов продолжают корректироваться вниз, следуя динамике прошедшего дня. Контракты на Brent торгуются в районе отметки $71/bbl, WTI - $63,5/bbl. В условиях отсутствия новой информации о геополитической напряженности в Венесуэле и Ливии, а также при отсутствии... читать дальше
.16 апреля 2019 года 11:07
Цены на нефть в понедельник не показали выраженной динамики после уверенного подъема на предыдущей неделе. Котировки фьючерсов Brent остаются около отметки $71 и переходят в фазу локальной консолидации (боковика), констатирует начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Брокер" Василий... читать дальше
.16 апреля 2019 года 10:34
Возможность Минфина выйти еще раз на первичный рынок будет сдерживать дальнейший рост котировок евробондов РФ - Промсвязьбанк
"В понедельник котировки суверенных еврооблигаций развивающихся стран перешли к консолидации на фоне некоторого снижения аппетита к риску из-за слабой отчетности банковского сектора. В результате доходность базового актива UST’10 снизилась вчера на 1 б.п. – до 2,55% годовых. Доходность 10-леток... читать дальше
.16 апреля 2019 года 09:55
Пока продолжаем оптимистично смотреть на рынок нефти ввиду сезонного фактора и пока еще крепкого "фундаментала" - Промсвязьбанк
"Нефть продолжает корректироваться, но остается пока в диапазоне 70-73 долл./барр. Ключевой темой выступает дальнейшая судьба соглашения ОПЕК+. На рынке активно муссируется слух о выходе России из соглашения и/или об изменении условий соглашения ОПЕК+ (например, уменьшат квоту на сокращение добычи... читать дальше
.16 апреля 2019 года 09:37
Американские фондовые индексы снизились в понедельник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона поднимаются во вторник. Нефть продолжает дешеветь во вторник. читать дальше
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