На российском рынке акций сохранится позитивная динамика - УК "Райффайзен Капитал"

"За неделю c 5 по 12 апреля индекс МосБиржи вырос на 0,74% - до 2559,72 пункта на фоне эйфории на мировых рынках. Российский рублёвый индикатор даже подбирался к 2600 пунктам, но закрепиться на подступах к новому историческому максимуму пока не удалось. Позитивный настрой инвесторов объясняется стечением нескольких факторов: Брекзит затягивается, кризис в Венесуэле постепенно переходит в "замороженное" состояние, сигналы от ЕЦБ и ФРС говорят о продолжении мягкой монетарной политики, вероятность эскалации торгового конфликта США-КНР снизилась - всё это вместе дало повод для продолжения сдержанного роста на мировых рынках на прошедшей неделе. Для российского рынка позитив усилился на фоне снижения санкционных рисков и роста цен на нефть - в итоге российский рынок подрос, а Минфин воспользовался окном для нового рекордного размещения ОФЗ. На наш взгляд, на фоне растущей нефти на российском рынке акций сохранится позитивная динамика. Несмотря на то, что нефтяные компании отстали от рынка с начала года, мы ожидаем возобновления интереса инвесторов к ним", - указывает замначальника управления инвестиций УК "Райффайзен Капитал" Антон Кравченко.