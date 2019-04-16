Мы видим потенциал роста ГДР TCS Group в период до начала сентября - ITI Capital

"Мы видим потенциал роста ГДР TCS Group в период до начала сентября, - отмечают аналитики ITI Capital. - Группа продемонстрировала существенный рост выручки и прибыли в 2019 г. и ставит амбициозные цели на 2019 г. Также компания активно продвигает некредитных банковские продукты и прочие сервисы (брокерские услуги, билетные и другие партнерские сервисы) позволяет повысить устойчивость бизнеса группы и лояльность клиентов. Мы ожидаем, что чистый комиссионный доход TCS Group продолжит расти опережающими темпами в 1 и 2 кварталах 2019 г., а доля комиссионных расходов и затрат на привлечение клиентов в комиссионных доходах будет снижаться. Это позволит снизить зависимость банка от рисков увеличения доли проблемных кредитов при дальнейшем наращивании кредитного портфеля в условиях стагнирующих доходов населения и слабого роста экономики. Отчётность за 1К19, вероятно, покажет снижение чистой прибыли в квартальном сопоставлении (как это было в 2017 и 2018 гг.), однако, по итогам 2К19 мы ожидаем восстановления роста".

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Компании упоминаемые в новости: TCS Group Holding