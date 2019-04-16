В ближайшую неделю у рубля будет достаточно поводов, чтобы вновь попробовать уровень 64 за доллар на прочность - "Открытие Брокер"

"Рубль начинал день неуверенно, но и продолжил его без особых успехов. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4585 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 8,04%, недельная осталась на уровне 8,0%, а месячная - 8,16%. Пока можно говорить о консолидации рубля и ослаблении вслед за прочими сырьевыми валютами. В ближайшую неделю у него будет достаточно поводов, чтобы вновь попробовать уровень в 64 за доллар на прочность. Приближаются налоговые платежи, что традиционно повышает спрос на рублёвую ликвидность. В среду состоятся очередные размещения ОФЗ, которые также традиционно поддерживают курс национальной валюты. На стороне пессимистов только приближение майских праздников, в рамках которых наблюдается активный выезд граждан на отдых в другие страны. Впрочем, при текущей ёмкости рынка туристический спрос на валюту вряд ли существенно повлияет на баланс сил", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.