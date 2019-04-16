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16 апреля 2019 года 16:53
В ближайшую неделю у рубля будет достаточно поводов, чтобы вновь попробовать уровень 64 за доллар на прочность - "Открытие Брокер"
"Рубль начинал день неуверенно, но и продолжил его без особых успехов. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4585 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 8,04%, недельная осталась на уровне 8,0%, а месячная - 8,16%. Пока можно говорить о консолидации рубля и ослаблении вслед за прочими сырьевыми валютами. В ближайшую неделю у него будет достаточно поводов, чтобы вновь попробовать уровень в 64 за доллар на прочность. Приближаются налоговые платежи, что традиционно повышает спрос на рублёвую ликвидность. В среду состоятся очередные размещения ОФЗ, которые также традиционно поддерживают курс национальной валюты. На стороне пессимистов только приближение майских праздников, в рамках которых наблюдается активный выезд граждан на отдых в другие страны. Впрочем, при текущей ёмкости рынка туристический спрос на валюту вряд ли существенно повлияет на баланс сил", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
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16 апреля 2019 года 16:37
"Во вторник нефтяные котировки Brent прибавляют 0,21%, проводя торги над уровнем $71. Сегодня внимание игроков традиционно будет сосредоточено на статистике от API, а уже в среду рынки сконцентрируются на данных от Минэнерго США, которые могут стать определяющими для цены барреля нефти до конца... читать дальше
.16 апреля 2019 года 14:50
"Последние дни принесли некоторую передышку европейскому рынку энергоносителей, цены на котором падали с начала текущего года, - комментирует главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. -Поддержку котировкам оказали незапланированные... читать дальше
.16 апреля 2019 года 14:30
"На старте российской сессии нефть умеренно снижалась, после чего продемонстрировала восходящий импульс, но далее начала совершать разнонаправленные движения, несколько раз обновив дневной минимум. К текущему моменту котировки существенно восстановились, отыграв почти все потери: Brent торгуется в... читать дальше
.16 апреля 2019 года 13:55
Цены на нефть поднялись выше 70 долл. США за баррель на фоне кризиса в Ливии, который создает риски снижения поставок сырья из страны, указывает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. Однако, по оценкам аналитика, эти риски остаются... читать дальше
.16 апреля 2019 года 13:37
"Появляющиеся признаки восстановления роста глобальной экономики ставят под сомнение наш "бычий" взгляд на единую европейскую валюту, - указывает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - Тем не менее, нестабильность экономики еврозоны и сохраняющиеся в ней проблемы по-прежнему несут... читать дальше
.16 апреля 2019 года 12:30
Если запасы продолжат увеличиваться, давление на нефтяные котировки может сохраниться - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки в ходе утренних торгов продолжают корректироваться вниз, следуя динамике прошедшего дня. Контракты на Brent торгуются в районе отметки $71/bbl, WTI - $63,5/bbl. В условиях отсутствия новой информации о геополитической напряженности в Венесуэле и Ливии, а также при отсутствии... читать дальше
.16 апреля 2019 года 11:07
Цены на нефть в понедельник не показали выраженной динамики после уверенного подъема на предыдущей неделе. Котировки фьючерсов Brent остаются около отметки $71 и переходят в фазу локальной консолидации (боковика), констатирует начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Брокер" Василий... читать дальше
.16 апреля 2019 года 10:34
Возможность Минфина выйти еще раз на первичный рынок будет сдерживать дальнейший рост котировок евробондов РФ - Промсвязьбанк
"В понедельник котировки суверенных еврооблигаций развивающихся стран перешли к консолидации на фоне некоторого снижения аппетита к риску из-за слабой отчетности банковского сектора. В результате доходность базового актива UST’10 снизилась вчера на 1 б.п. – до 2,55% годовых. Доходность 10-леток... читать дальше
.16 апреля 2019 года 09:55
Пока продолжаем оптимистично смотреть на рынок нефти ввиду сезонного фактора и пока еще крепкого "фундаментала" - Промсвязьбанк
"Нефть продолжает корректироваться, но остается пока в диапазоне 70-73 долл./барр. Ключевой темой выступает дальнейшая судьба соглашения ОПЕК+. На рынке активно муссируется слух о выходе России из соглашения и/или об изменении условий соглашения ОПЕК+ (например, уменьшат квоту на сокращение добычи... читать дальше
.16 апреля 2019 года 09:37
Американские фондовые индексы снизились в понедельник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона поднимаются во вторник. Нефть продолжает дешеветь во вторник. читать дальше
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