На данном этапе основная поддержка по нефти расположена на уровне $69 - ГК "ФИНАМ"

"Во вторник нефтяные котировки Brent прибавляют 0,21%, проводя торги над уровнем $71. Сегодня внимание игроков традиционно будет сосредоточено на статистике от API, а уже в среду рынки сконцентрируются на данных от Минэнерго США, которые могут стать определяющими для цены барреля нефти до конца текущей недели. Эксперты ждут увеличения недельных запасов в США на 2 млн баррелей. На данном этапе основная поддержка по нефти расположена на уровне $69, и пока фьючерсный контракт на Brent торгуется выше данного рубежа, он сохраняет потенциал к росту до значений $73,10 и $74,90", - полагает аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов