Ожидаем позитивного закрытия индекса МосБиржи в диапазоне 2545-2565 пунктов - ИК "Алго Капитал"

"К середине торгового дня основные российские фондовые индексы МосБиржи и РТС демонстрировали незначительное повышение по отношению к уровням предыдущего закрытия. В целом же они пребывают в состоянии безыдейной консолидации. Стимулом для их позитивного открытия стал существенный вечерний прирост стоимости соответствующих фьючерсов. Однако этого оказалось недостаточно для дальнейшей игры на повышение локального рынка акций. Добавим, что активность биржевых "быков" может возрасти. В пользу такого сценария говорит наметившееся улучшение настроений на нефтяном рынке. По крайней мере, фьючерсы на нефть сорта Brent сегодня встретили достаточно прочную поддержку в районе $71 за баррель. Теперь мы наблюдаем в них попытку внутридневного разворота вверх. В то же время контракты на фондовые индексы США еще с утра прочно закрепились на позитивной территории. В настоящее время индекс МосБиржи продолжает консолидацию на грани ближайшего значимого уровня 2550 пунктов. До конца дня локальному рынку еще предстоит отыграть публикацию мартовской статистики по изменению объемов промышленного производства и уровня загрузки производственных мощностей в США. В целом же мы ожидаем позитивного закрытия индекса МосБиржи в диапазоне 2545-2565 пунктов. Если фьючерсы на нефть усилят свое текущее повышение, он может прибавить по итогам дня до 1%", - полагает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.