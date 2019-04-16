Давление на курс евро оказывает снижение доходности облигаций в Германии - Forexite

"Курс австралийского доллара оказался под давлением. В протоколе заседания Резервный банк Австралии дал понять, что в случае низкой инфляции и повышения безработицы в Австралии основная процентная ставка может быть уменьшена. Давление на курс евро оказывает снижение доходности облигаций в Германии. Некоторые члены Управляющего совета ЕЦБ сомневаются, что во второй половине года в еврозоне может усилиться экономический рост. В то же время стоит отметить, что индекс ZEW в Германии превысил ожидания. После повышения в Азии продолжается рост фондовых индексов в Европе. Наблюдается коррекция курса доллар/турецкая лира после повышения вчера до максимальных уровней с октября. Перед пасхальными праздниками и сокращенной рабочей неделей активность инвесторов на рынке снижается. Завтра внимание будет направлено на данные о темпах роста экономики в Китае. Ожидается снижение индекса ВВП до уровня 6,3% за год, минимального за 27 лет", - отмечают в Forexite.