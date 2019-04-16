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16 апреля 2019 года 15:37
Потенциал роста нефтяных котировок остается высоким - БКС
"Нефтяные цены на неделе продолжают попытки фиксации на уровнях выше $71. Потенциал для роста нефтяных котировок в перспективе ближайших недель, по нашим оценкам, остается высоким. Основным препятствием для развития более выраженной растущей динамики в нефтяных ценах, на наш взгляд, могли стать сомнения части рынка в том, что Россия поддержит продление действия пакта этим летом до конца 2019 года. Такие сомнения формируются на фоне заявлений российских представителей о том, что целесообразность удержания добычи будет рассматриваться относительно баланса и ценовой конъюнктуры во втором полугодии на нефтяном рынке. Считаем, что данные заявления сейчас не стоит трактовать как однозначное нежелание РФ и дальше участвовать в сделке - с экономической точки зрения, Россия является одним из главных выгодоприобретателей от роста нефтяных цен. Полагаем, что такие комментарии от российской стороны формируются на основе опыта прошлого года, когда рост котировок нефти начал угрожать росту мирового спроса на нефть. В результате рассуждения в данной полкости на данный момент выглядят как отражение рациональной позиции экспортеров, целью которых является именно долгосрочная балансировка рынка и нейтрализация ценового давления на рост мирового спроса на энергоносители. В текущих условиях мы сохраняем наш взгляд на сделку ОПЕК+ и считаем, что основные экспортёры выступят за ее продление. Возможный сценарий, при котором котировки в летний период закрепятся на уровнях $80-85, что может оказать давление на нефтяной спрос, и сделка в этой связи не будет продлена, не рассматривается нами как базовый. Его реализация видится возможной лишь в случае, если все три точки геополитической эскалации, среди которых Венесуэла, Иран и Ливия, продолжат усиливать свое влияние на нефтяной рынок. Ожидаем, что в перспективе 3 месяцев по одному из данных геополитических направлений должно пройти некоторое ослабление напряженности. Что касается краткосрочной перспективы в нефти, то в пользу роста цен играют почти идеальное исполнение сделки ОПЕК+, продолжение сезонного роста спроса, а также весь набор геополитических факторов воздействия, которые подогревают спекулятивные аппетиты инвесторов. На наш взгляд, в перспективе до конца недели нефтяные цены будут формироваться в диапазоне $70-73,3", - комментирует ситуацию главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.
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16 апреля 2019 года 16:37
"Во вторник нефтяные котировки Brent прибавляют 0,21%, проводя торги над уровнем $71. Сегодня внимание игроков традиционно будет сосредоточено на статистике от API, а уже в среду рынки сконцентрируются на данных от Минэнерго США, которые могут стать определяющими для цены барреля нефти до конца... читать дальше
.16 апреля 2019 года 14:50
"Последние дни принесли некоторую передышку европейскому рынку энергоносителей, цены на котором падали с начала текущего года, - комментирует главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. -Поддержку котировкам оказали незапланированные... читать дальше
.16 апреля 2019 года 14:30
"На старте российской сессии нефть умеренно снижалась, после чего продемонстрировала восходящий импульс, но далее начала совершать разнонаправленные движения, несколько раз обновив дневной минимум. К текущему моменту котировки существенно восстановились, отыграв почти все потери: Brent торгуется в... читать дальше
.16 апреля 2019 года 13:55
Цены на нефть поднялись выше 70 долл. США за баррель на фоне кризиса в Ливии, который создает риски снижения поставок сырья из страны, указывает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. Однако, по оценкам аналитика, эти риски остаются... читать дальше
.16 апреля 2019 года 13:37
"Появляющиеся признаки восстановления роста глобальной экономики ставят под сомнение наш "бычий" взгляд на единую европейскую валюту, - указывает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - Тем не менее, нестабильность экономики еврозоны и сохраняющиеся в ней проблемы по-прежнему несут... читать дальше
.16 апреля 2019 года 12:30
Если запасы продолжат увеличиваться, давление на нефтяные котировки может сохраниться - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки в ходе утренних торгов продолжают корректироваться вниз, следуя динамике прошедшего дня. Контракты на Brent торгуются в районе отметки $71/bbl, WTI - $63,5/bbl. В условиях отсутствия новой информации о геополитической напряженности в Венесуэле и Ливии, а также при отсутствии... читать дальше
.16 апреля 2019 года 11:07
Цены на нефть в понедельник не показали выраженной динамики после уверенного подъема на предыдущей неделе. Котировки фьючерсов Brent остаются около отметки $71 и переходят в фазу локальной консолидации (боковика), констатирует начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Брокер" Василий... читать дальше
.16 апреля 2019 года 10:34
Возможность Минфина выйти еще раз на первичный рынок будет сдерживать дальнейший рост котировок евробондов РФ - Промсвязьбанк
"В понедельник котировки суверенных еврооблигаций развивающихся стран перешли к консолидации на фоне некоторого снижения аппетита к риску из-за слабой отчетности банковского сектора. В результате доходность базового актива UST’10 снизилась вчера на 1 б.п. – до 2,55% годовых. Доходность 10-леток... читать дальше
.16 апреля 2019 года 09:55
Пока продолжаем оптимистично смотреть на рынок нефти ввиду сезонного фактора и пока еще крепкого "фундаментала" - Промсвязьбанк
"Нефть продолжает корректироваться, но остается пока в диапазоне 70-73 долл./барр. Ключевой темой выступает дальнейшая судьба соглашения ОПЕК+. На рынке активно муссируется слух о выходе России из соглашения и/или об изменении условий соглашения ОПЕК+ (например, уменьшат квоту на сокращение добычи... читать дальше
.16 апреля 2019 года 09:37
Американские фондовые индексы снизились в понедельник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона поднимаются во вторник. Нефть продолжает дешеветь во вторник. читать дальше
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