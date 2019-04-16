Потенциал роста нефтяных котировок остается высоким - БКС

"Нефтяные цены на неделе продолжают попытки фиксации на уровнях выше $71. Потенциал для роста нефтяных котировок в перспективе ближайших недель, по нашим оценкам, остается высоким. Основным препятствием для развития более выраженной растущей динамики в нефтяных ценах, на наш взгляд, могли стать сомнения части рынка в том, что Россия поддержит продление действия пакта этим летом до конца 2019 года. Такие сомнения формируются на фоне заявлений российских представителей о том, что целесообразность удержания добычи будет рассматриваться относительно баланса и ценовой конъюнктуры во втором полугодии на нефтяном рынке. Считаем, что данные заявления сейчас не стоит трактовать как однозначное нежелание РФ и дальше участвовать в сделке - с экономической точки зрения, Россия является одним из главных выгодоприобретателей от роста нефтяных цен. Полагаем, что такие комментарии от российской стороны формируются на основе опыта прошлого года, когда рост котировок нефти начал угрожать росту мирового спроса на нефть. В результате рассуждения в данной полкости на данный момент выглядят как отражение рациональной позиции экспортеров, целью которых является именно долгосрочная балансировка рынка и нейтрализация ценового давления на рост мирового спроса на энергоносители. В текущих условиях мы сохраняем наш взгляд на сделку ОПЕК+ и считаем, что основные экспортёры выступят за ее продление. Возможный сценарий, при котором котировки в летний период закрепятся на уровнях $80-85, что может оказать давление на нефтяной спрос, и сделка в этой связи не будет продлена, не рассматривается нами как базовый. Его реализация видится возможной лишь в случае, если все три точки геополитической эскалации, среди которых Венесуэла, Иран и Ливия, продолжат усиливать свое влияние на нефтяной рынок. Ожидаем, что в перспективе 3 месяцев по одному из данных геополитических направлений должно пройти некоторое ослабление напряженности. Что касается краткосрочной перспективы в нефти, то в пользу роста цен играют почти идеальное исполнение сделки ОПЕК+, продолжение сезонного роста спроса, а также весь набор геополитических факторов воздействия, которые подогревают спекулятивные аппетиты инвесторов. На наш взгляд, в перспективе до конца недели нефтяные цены будут формироваться в диапазоне $70-73,3", - комментирует ситуацию главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.