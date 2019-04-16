Рубль продолжает демонстрировать раскорреляцию с динамикой мировых рынков, но в целом сохраняет относительную стабильность - БКС

"После старта в "зеленой зоне" пара USD/RUB уходила вниз, но затем перешла к активному росту. Пара EUR/RUB во вторник также открылась вверх и после обновления вчерашнего минимума резко восстановилась, выйдя в небольшой "плюс". Рубль продолжает демонстрировать раскорреляцию с динамикой мировых рынков, но в целом сохраняет относительную стабильность. Вероятно, в краткосрочной перспективе на текущих уровнях установился равновесный баланс сил между покупателями и продавцами. При этом большинство развивающихся валют остаются под умеренным давлением на фоне возобновившегося роста доллара. Нефтяные цены также склонны периодически обновлять локальные минимумы. В целом в отсутствие новых драйверов роста многие инвесторы фиксируют прибыль в глобальных рисковых активах, что приводит к периодическим откатам биржевых инструментов, однако для развития более серьезного нисходящего движения также пока серьезных причин не наблюдается. Поначалу участники российского валютного рынка не замечали и негативной динамики отечественных долговых бумаг. Индекс гособлигаций RGBI снижается вторую сессию подряд, правда, сократив темпы нисходящего движения до минимальных, и в целом данная тенденция пока не выходит за рамки коррекции", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.