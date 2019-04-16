Нефть пытается развернуться вверх - БКС

"На старте российской сессии нефть умеренно снижалась, после чего продемонстрировала восходящий импульс, но далее начала совершать разнонаправленные движения, несколько раз обновив дневной минимум. К текущему моменту котировки существенно восстановились, отыграв почти все потери: Brent торгуется в символическом минусе около отметки $71,3. Давление на нефтяные цены оказывает сомнения России в целесообразности продления сделки ОПЕК+ на II полугодие, а также возобновление роста доллара. Повлиять на дальнейшую динамику нефти могут очередные данные по запасам и добыче. Сегодня в 23:30 МСК выходит отчет Американского института нефти, а в завтра в 17:30 - Минэнерго США. Ожидается рост запасов нефти на 2,3 млн барр. и суммарное сокращение запасов нефтепродуктов на 3 млн барр.", - комментирует ситуацию на рынке нефти эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.