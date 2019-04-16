Природный газ дешевеет в ЕС на фоне перехода на возобновляемые источники энергии - Julius Baer

"Последние дни принесли некоторую передышку европейскому рынку энергоносителей, цены на котором падали с начала текущего года, - комментирует главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. -Поддержку котировкам оказали незапланированные перебои в добыче сырья в Норвегии и ухудшение погоды в конце зимы, которое привело к росту потребления энергии во многих частях ЕС. Однако ближайший прогноз погоды обещает умеренные температуры, так что цены на природный газ в понедельник вновь опустились до многолетних минимумов. Тем временем, в понедельник также стало известно, что производство солнечной электроэнергии в Германии достигло рекордного объема почти в 30 гигаватт. В сочетании со значительной выработкой ветровой энергии это приводит к значительному снижению спроса на "голубое топливо" со стороны электростанций". \

Европейский рынок энергоносителей в последние месяцы рисовал по-настоящему захватывающую картину, которая раскрывает детали перехода на альтернативные источники энергии, указывает Норберт Рюкер. Стремительный рост активности СПГ-терминалов в США и Австралии, а также увеличение поставок на европейский рынок стали главными драйверами снижения цен. К ним в последнее время добавилось увеличение производства солнечной и ветровой энергии. Природный газ является переходным элементом от атомной и угольной энергетики к новыми возобновляемыми источниками. Однако место "голубого топлива" на рынке пока остается неопределенным.

"На сегодняшний день европейский энергетический рынок входит в неизведанную территорию, что сопровождается повышенной неопределенностью. Закупки газа Китаем оказываются меньше ожиданий, и аналитикам еще предстоит понять, сможет ли ЕС переварить появляющийся избыток сырья. При негативном развитии событий, цены продолжат снижаться, что вызовет сокращение глобального экспорта "голубого топлива". Мы сохраняем нейтральный взгляд на рынок", - резюмирует эксперт Julius Baer.