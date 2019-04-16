ЦБ РФ не готов наращивать объем КОБР в обращении, позитивно для ОФЗ - Райффайзенбанк

Спустя почти месяц с предыдущего размещения ЦБ РФ сегодня провел аукцион по КОБР с погашением в июле 2019 г. номинальным объемом 500 млрд руб. Спрос составил 740 млрд руб., из которого реализован был весь объем по средневзвешенной цене 99,977% от номинала, что соответствует простой доходности 7,84% годовых (это выше доходности ОФЗ со сроком до погашения до 2 лет).

"Устойчиво высокий спрос на КОБР обусловлен наличием в секторе большого числа малых и средних банков, располагающих избытком рублевой ликвидности (для них КОБР является альтернативой депозиту). Кроме того, для системно значимых банков, которым необходимо соблюдать НКЛ (Базель III), КОБР является самым выгодным инструментом для пополнения ВЛА (напомним, что ЦБ РФ в прошлом году фактически исключил свои депозиты сроком более 1 дня из состава ВЛА)", - полагает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

"Однако, как и на предшествующих аукционах, банки не смогли удовлетворить все свои потребности в КОБР. Предложенный выпуск, по сути, замещает погашаемый завтра старый выпуск облигаций, и, насколько мы понимаем, ЦБ РФ не готов увеличивать находящийся в обращении объем КОБР. Таким образом, у системно значимых банков не остается другого выбора, кроме ОФЗ, в качестве маржинального инструмента для пополнения ВЛА, однако это приводит к увеличению рыночного риска (Минфин размещает в основном среднесрочные и длинные бумаги), поэтому банки, скорее всего, продолжат использовать БКЛ и/или сократят долгосрочное кредитование", - заключает аналитик Райффайзенбанка.