Проблемы со стороны предложения толкают вверх цены на нефть - Julius Baer

Цены на нефть поднялись выше 70 долл. США за баррель на фоне кризиса в Ливии, который создает риски снижения поставок сырья из страны, указывает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. Однако, по оценкам аналитика, эти риски остаются ограниченными. Основная нефтяная инфраструктура Ливии находится на востоке страны вдали от Триполи и контролируется генералом Хафтаром. Падение добычи "черного золота" в Венесуэле и санкции против иранской нефтяной промышленности являются главными факторами, оказывающими давление на глобальное предложение нефти. До сих пор сланцевый бум в США компенсировал любые проблемы в поставках сырья на мировой рынок, а его запасы в стране держались на высоком уровне.

"Многочисленные риски на стороне предложения усиливают "бычьи" настроения на рынке, что будет поддерживать цены в ближайшие недели, - прогнозирует Норберт Рюкер. - Однако опыт 2018 года показывает, что при ценах выше 70 долл. США за баррель возникает проблема ускорения инфляции. В ответ на это администрация США обвиняла страны-производители в росте цен, продлевала исключения из иранских санкций, а в развивающихся странах со слабыми валютами происходило сокращение спроса на топливо. Тем временем, сланцевые компании при таком уровне котировок увеличивают производство до максимально возможных объемов. Все эти факторы препятствуют продолжительному ралли на нефтяном рынке. Сланцевый бум пока позволяет балансировать возникающие в разных странах проблемы с поставками сырья. На этом фоне ключевой темой становится потенциал американской индустрии на ближайшие годы. Сланцевый сектор переходит в более зрелую фазу. Крупные нефтяные корпорации с большими деньгами и ресурсами создают повышенную конкуренцию. Их масштаб и вертикальная интеграция позволяют продолжать повышать эффективность и производительность, что должно опустить средний уровень издержек в отрасли значительно ниже 30 долл. США за баррель в ближайшие годы. В сланцевых регионах США по-прежнему фиксируется большой объем инвестиций и поглощений корпорациями более мелких игроков. Противостояние сланцевиков и шейхов еще далеко от своего завершения".