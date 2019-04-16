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16 апреля 2019 года 13:55
Проблемы со стороны предложения толкают вверх цены на нефть - Julius Baer
Цены на нефть поднялись выше 70 долл. США за баррель на фоне кризиса в Ливии, который создает риски снижения поставок сырья из страны, указывает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. Однако, по оценкам аналитика, эти риски остаются ограниченными. Основная нефтяная инфраструктура Ливии находится на востоке страны вдали от Триполи и контролируется генералом Хафтаром. Падение добычи "черного золота" в Венесуэле и санкции против иранской нефтяной промышленности являются главными факторами, оказывающими давление на глобальное предложение нефти. До сих пор сланцевый бум в США компенсировал любые проблемы в поставках сырья на мировой рынок, а его запасы в стране держались на высоком уровне. "Многочисленные риски на стороне предложения усиливают "бычьи" настроения на рынке, что будет поддерживать цены в ближайшие недели, - прогнозирует Норберт Рюкер. - Однако опыт 2018 года показывает, что при ценах выше 70 долл. США за баррель возникает проблема ускорения инфляции. В ответ на это администрация США обвиняла страны-производители в росте цен, продлевала исключения из иранских санкций, а в развивающихся странах со слабыми валютами происходило сокращение спроса на топливо. Тем временем, сланцевые компании при таком уровне котировок увеличивают производство до максимально возможных объемов. Все эти факторы препятствуют продолжительному ралли на нефтяном рынке. Сланцевый бум пока позволяет балансировать возникающие в разных странах проблемы с поставками сырья. На этом фоне ключевой темой становится потенциал американской индустрии на ближайшие годы. Сланцевый сектор переходит в более зрелую фазу. Крупные нефтяные корпорации с большими деньгами и ресурсами создают повышенную конкуренцию. Их масштаб и вертикальная интеграция позволяют продолжать повышать эффективность и производительность, что должно опустить средний уровень издержек в отрасли значительно ниже 30 долл. США за баррель в ближайшие годы. В сланцевых регионах США по-прежнему фиксируется большой объем инвестиций и поглощений корпорациями более мелких игроков. Противостояние сланцевиков и шейхов еще далеко от своего завершения".
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16 апреля 2019 года 16:37
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.16 апреля 2019 года 14:50
"Последние дни принесли некоторую передышку европейскому рынку энергоносителей, цены на котором падали с начала текущего года, - комментирует главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. -Поддержку котировкам оказали незапланированные... читать дальше
.16 апреля 2019 года 14:30
"На старте российской сессии нефть умеренно снижалась, после чего продемонстрировала восходящий импульс, но далее начала совершать разнонаправленные движения, несколько раз обновив дневной минимум. К текущему моменту котировки существенно восстановились, отыграв почти все потери: Brent торгуется в... читать дальше
.16 апреля 2019 года 13:37
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.16 апреля 2019 года 12:30
Если запасы продолжат увеличиваться, давление на нефтяные котировки может сохраниться - "Нордеа Банк"
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.16 апреля 2019 года 11:07
Цены на нефть в понедельник не показали выраженной динамики после уверенного подъема на предыдущей неделе. Котировки фьючерсов Brent остаются около отметки $71 и переходят в фазу локальной консолидации (боковика), констатирует начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Брокер" Василий... читать дальше
.16 апреля 2019 года 10:34
Возможность Минфина выйти еще раз на первичный рынок будет сдерживать дальнейший рост котировок евробондов РФ - Промсвязьбанк
"В понедельник котировки суверенных еврооблигаций развивающихся стран перешли к консолидации на фоне некоторого снижения аппетита к риску из-за слабой отчетности банковского сектора. В результате доходность базового актива UST’10 снизилась вчера на 1 б.п. – до 2,55% годовых. Доходность 10-леток... читать дальше
.16 апреля 2019 года 09:55
Пока продолжаем оптимистично смотреть на рынок нефти ввиду сезонного фактора и пока еще крепкого "фундаментала" - Промсвязьбанк
"Нефть продолжает корректироваться, но остается пока в диапазоне 70-73 долл./барр. Ключевой темой выступает дальнейшая судьба соглашения ОПЕК+. На рынке активно муссируется слух о выходе России из соглашения и/или об изменении условий соглашения ОПЕК+ (например, уменьшат квоту на сокращение добычи... читать дальше
.16 апреля 2019 года 09:37
Американские фондовые индексы снизились в понедельник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона поднимаются во вторник. Нефть продолжает дешеветь во вторник. читать дальше
.16 апреля 2019 года 09:16
"Цены на нефть в понедельник не показали выраженной динамики после уверенного подъема на предыдущей недели. Котировки фьючерсов Brent остаются около отметки $71 и переходят в фазу локального "боковика". Опасения у трейдеров взывают заявления министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что ОПЕК... читать дальше
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