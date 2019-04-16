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16 апреля 2019 года 13:37
Стабилизация европейской экономики пока не позволяет евро перейти к росту - Julius Baer
"Появляющиеся признаки восстановления роста глобальной экономики ставят под сомнение наш "бычий" взгляд на единую европейскую валюту, - указывает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - Тем не менее, нестабильность экономики еврозоны и сохраняющиеся в ней проблемы по-прежнему несут риски для евро. По нашим оценкам, валюта будет дешеветь в ближайшие месяцы. Последняя статистика по промышленному производству в валютном блоке оказалась позитивной, что позволяет надеяться на временный характер замедления ВВП. При этом индексы PMI не подтверждают данный оптимизм. Согласно рыночным ожиданиям, данные за апрель, которые будут опубликованы в ближайший четверг, вновь окажутся ниже уровня в 50 п., указывающего на сокращения деловой активности". Кроме того, экономические риски, ухудшающиеся корпоративные прогнозы и растущая стоимость финансирования осложняют ситуацию в секторе кредитования и приводят к ужесточению требований к заемщикам. Эксперт Julius Baer ожидает, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) постарается решить эти проблемы с помощью щедрых условий третьей программы целевого долгосрочного кредитования (TLTRO). Ее запуск был анонсирован на сентябрь, но регулятор пока не опубликовал никаких подробностей. Только на последнем заседании совета управляющих ЕЦБ чиновники подтвердили, что программа позволит ответить на текущие экономические вызовы. По мнению Дэвида Коля, некоторое дополнительное смягчение монетарной политики приведет к дальнейшему снижению пары EUR/USD, тогда как евро уже находится под давлением разницы в процентных ставках европейского и американского центробанков.
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16 апреля 2019 года 16:37
"Во вторник нефтяные котировки Brent прибавляют 0,21%, проводя торги над уровнем $71. Сегодня внимание игроков традиционно будет сосредоточено на статистике от API, а уже в среду рынки сконцентрируются на данных от Минэнерго США, которые могут стать определяющими для цены барреля нефти до конца... читать дальше
.16 апреля 2019 года 14:50
"Последние дни принесли некоторую передышку европейскому рынку энергоносителей, цены на котором падали с начала текущего года, - комментирует главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. -Поддержку котировкам оказали незапланированные... читать дальше
.16 апреля 2019 года 14:30
"На старте российской сессии нефть умеренно снижалась, после чего продемонстрировала восходящий импульс, но далее начала совершать разнонаправленные движения, несколько раз обновив дневной минимум. К текущему моменту котировки существенно восстановились, отыграв почти все потери: Brent торгуется в... читать дальше
.16 апреля 2019 года 13:55
Цены на нефть поднялись выше 70 долл. США за баррель на фоне кризиса в Ливии, который создает риски снижения поставок сырья из страны, указывает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. Однако, по оценкам аналитика, эти риски остаются... читать дальше
.16 апреля 2019 года 12:30
Если запасы продолжат увеличиваться, давление на нефтяные котировки может сохраниться - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки в ходе утренних торгов продолжают корректироваться вниз, следуя динамике прошедшего дня. Контракты на Brent торгуются в районе отметки $71/bbl, WTI - $63,5/bbl. В условиях отсутствия новой информации о геополитической напряженности в Венесуэле и Ливии, а также при отсутствии... читать дальше
.16 апреля 2019 года 11:07
Цены на нефть в понедельник не показали выраженной динамики после уверенного подъема на предыдущей неделе. Котировки фьючерсов Brent остаются около отметки $71 и переходят в фазу локальной консолидации (боковика), констатирует начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Брокер" Василий... читать дальше
.16 апреля 2019 года 10:34
Возможность Минфина выйти еще раз на первичный рынок будет сдерживать дальнейший рост котировок евробондов РФ - Промсвязьбанк
"В понедельник котировки суверенных еврооблигаций развивающихся стран перешли к консолидации на фоне некоторого снижения аппетита к риску из-за слабой отчетности банковского сектора. В результате доходность базового актива UST’10 снизилась вчера на 1 б.п. – до 2,55% годовых. Доходность 10-леток... читать дальше
.16 апреля 2019 года 09:55
Пока продолжаем оптимистично смотреть на рынок нефти ввиду сезонного фактора и пока еще крепкого "фундаментала" - Промсвязьбанк
"Нефть продолжает корректироваться, но остается пока в диапазоне 70-73 долл./барр. Ключевой темой выступает дальнейшая судьба соглашения ОПЕК+. На рынке активно муссируется слух о выходе России из соглашения и/или об изменении условий соглашения ОПЕК+ (например, уменьшат квоту на сокращение добычи... читать дальше
.16 апреля 2019 года 09:37
Американские фондовые индексы снизились в понедельник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона поднимаются во вторник. Нефть продолжает дешеветь во вторник. читать дальше
.16 апреля 2019 года 09:16
"Цены на нефть в понедельник не показали выраженной динамики после уверенного подъема на предыдущей недели. Котировки фьючерсов Brent остаются около отметки $71 и переходят в фазу локального "боковика". Опасения у трейдеров взывают заявления министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что ОПЕК... читать дальше
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