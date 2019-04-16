Стабилизация европейской экономики пока не позволяет евро перейти к росту - Julius Baer

"Появляющиеся признаки восстановления роста глобальной экономики ставят под сомнение наш "бычий" взгляд на единую европейскую валюту, - указывает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - Тем не менее, нестабильность экономики еврозоны и сохраняющиеся в ней проблемы по-прежнему несут риски для евро. По нашим оценкам, валюта будет дешеветь в ближайшие месяцы.

Последняя статистика по промышленному производству в валютном блоке оказалась позитивной, что позволяет надеяться на временный характер замедления ВВП. При этом индексы PMI не подтверждают данный оптимизм. Согласно рыночным ожиданиям, данные за апрель, которые будут опубликованы в ближайший четверг, вновь окажутся ниже уровня в 50 п., указывающего на сокращения деловой активности".

Кроме того, экономические риски, ухудшающиеся корпоративные прогнозы и растущая стоимость финансирования осложняют ситуацию в секторе кредитования и приводят к ужесточению требований к заемщикам. Эксперт Julius Baer ожидает, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) постарается решить эти проблемы с помощью щедрых условий третьей программы целевого долгосрочного кредитования (TLTRO). Ее запуск был анонсирован на сентябрь, но регулятор пока не опубликовал никаких подробностей. Только на последнем заседании совета управляющих ЕЦБ чиновники подтвердили, что программа позволит ответить на текущие экономические вызовы.

По мнению Дэвида Коля, некоторое дополнительное смягчение монетарной политики приведет к дальнейшему снижению пары EUR/USD, тогда как евро уже находится под давлением разницы в процентных ставках европейского и американского центробанков.