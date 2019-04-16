Российский фондовый рынок с начала года отстает в динамике от мировых биржевых площадок - БКС

"Российский рынок акций, по мнению иностранных фондов, выглядит недоинвестированным, с начала года индекс "Московской биржи" вырос менее чем на 10%, в то время как китайский фондовый индекс CSI 300 прибавил с января более 30%, а американский индекс S&P 500 - более 15%. В то же время финансовые показатели российских компаний, с точки зрения рентабельности и состояния свободного денежного потока, внушают оптимизм. Особенно это характерно для предприятий сырьевого сектора, которым помогли улучшение внешней конъюнктуры на их продукцию и слабый рубль. Мы полагаем, что отчетность ведущих российских эмитентов за первый квартал будет благополучной, что привлечет в их акции новые деньги на фоне ослабления санкционных рисков. Способствует росту российского рынка и дорогая нефть на фоне возможного дефицита на нефтяном рынке во втором квартале из-за санкций США против Ирана и Венесуэлы. На фоне крепкого рубля отметим интерес к бумагам электроэнергетики", - обращает внимание старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.