Группа ЛСР: итоги 1 кв 2019 г позитивны благодаря ЗИЛАРТу - Sberbank Investment Research

Группа ЛСР опубликовала операционные показатели за 1К19. Итоги квартала, по мнению экспертов Sberbank CIB, вполне позитивны: совокупный объем новых договоров с покупателями увеличился относительно уровня годичной давности на 22%, в том числе за счет того, что средняя цена реализации выросла на 20%. Рост в январе - марте в основном обеспечил столичный регион, в частности, заметно выросли продажи в рамках флагманского проекта ЗИЛАРТ. По мнению экспертов, увеличение вклада ЗИЛАРТа должно позитивно повлиять на средние цены и рентабельность. Минстрой РФ на текущей неделе должен обнародовать свои предложения по критериям для проектов, которые можно будет реализовывать на старых условиях финансирования, т. е. без перехода на эскроу-счета. Это может позитивно повлиять на котировки Группы ЛСР. Аналитики Sberbank CIB подтверждают рекомендацию ПОКУПАТЬ ее акции, целевая цена - $2,50.

Суммарный объем продаж в натуральном выражении увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 1% и составил 162 тыс. кв. м, а в денежном - на 22%, до 18,3 млрд руб. Росту в денежном выражении способствовало повышение средней цены реализации (до 113 тыс. руб./кв. м). В основном рост продаж обеспечил столичный рынок, на котором суммарный объем новых контрактов в натуральном выражении вырос на 65% по сравнению с первым кварталом 2018 года, а в денежном - на 90%, в том числе за счет повышения средней цены (до 159 тыс. руб./кв. м). Компания отмечает, что столь впечатляющая динамика в Москве обусловлена динамичными продажами квартир в проектах ЗИЛАРТ (в денежном выражении продажи квартир в этом жилом комплексе выросли на 86% относительно уровня годичной давности) и "Лучи" (плюс 44%). В Санкт-Петербурге совокупные продажи в рублях увеличились на 2% относительно уровня годичной давности, а в натуральном выражении сократились на 4%. При этом средняя цена в Санкт-Петербурге выросла на 6%, благодаря повышению спроса на жилье в проектах массового сегмента, таких как "Цивилизация" (плюс 52%) и "Новая Охта" (плюс 125%). В Екатеринбурге продажи в натуральном и денежном выражении упали соответственно на 36% и 32% относительно уровней годичной давности.

"Такая динамика обусловлена в основном высокой базой сравнения - в первом квартале 2018 года в этом регионе наблюдался рекордный спрос на жилье. Доля ипотечных сделок в структуре продаж в первом квартале 2019 года сократилась до 49%%; для сравнения, в первом квартале 2018 она составила 54%, а в октябре - декабре - 51%. В ситуации, когда ставки по ипотечным кредитам растут, мы рассматриваем такие изменения как позитивные", - указывается в обзоре Sberbank CIB.