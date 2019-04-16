Если запасы продолжат увеличиваться, давление на нефтяные котировки может сохраниться - "Нордеа Банк"

"Нефтяные котировки в ходе утренних торгов продолжают корректироваться вниз, следуя динамике прошедшего дня. Контракты на Brent торгуются в районе отметки $71/bbl, WTI - $63,5/bbl. В условиях отсутствия новой информации о геополитической напряженности в Венесуэле и Ливии, а также при отсутствии новых сигналов от ОПЕК+ в поле зрения инвесторов возвращаются опасения в отношении избытка предложения сырья на глобальном рынке, что оказывает давление на нефтяные котировки. Так, на прошлой неделе EIA повысило прогноз добычи нефти в США на 0,7%, (до отметки 12,4 миллиона bpd) в 2019 году. Кроме того, запасы нефти в Штатах две недели подряд резко росли на более чем 7 mb каждую неделю. Все это ограничивает наметившийся не так давно тренд на увеличение нефтяных цен. Сегодня в вечерние часы внимание участников рынка привлекут предварительные данные от Американского института нефти по коммерческим запасам нефти в США. Если запасы продолжат увеличиваться, давление на нефтяные котировки может сохраниться. Краткосрочные ориентиры на Brent - $70-71,5/bbl", - отмечают аналитики "Нордеа Банка".