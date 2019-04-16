Еженедельный аукцион по размещению ОФЗ остается основным фактором поддержки для рубля - "Нордеа Банк"

"Рубль остается малоподвижным в ходе торгов с начала текущей недели, так как нет значимой для рынка макроэкономической статистики. Ситуация может несколько измениться во второй половине недели после появления макроданных из Европы, Китая и США. По сообщениям СМИ, публикация отредактированной версии доклада Мюллера ожидается в четверг, что может стать одним из факторов возвращения на рынок волатильности. Предстоящий завтра еженедельный аукцион по размещению ОФЗ остается основным фактором поддержки для рубля, способным позволить российской валюте протестировать отметку 64 в паре с долларом", считают в "Нордеа Банке".