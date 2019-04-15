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15 апреля 2019 года 19:20
Нам видится комфортный диапазон цен для потребителей и производителей в районе 65-75 долл. за баррель - УК "Альфа-Капитал"
"Прошедшая неделя была относительно спокойной, Brent торговалась слегка выше 70 долл. за баррель и в основном за счет наступательных операций в Ливии, - полагает аналитик УК "Альфа-Капитал" Артем Копылов. - Сейчас рынок может находиться в ожидании большого движения, которое может быть спровоцировано решением США накладывать санкции на основных покупателей иранской нефти. Добыча нефти в Венесуэле снижается и составляет уже менее 1 млн баррелей в сутки. Ухудшение экономической активности, политическая борьба и санкции сказываются на экспорте сырья из страны. Плюс к этому Саудовская Аравия перевыполнила план сокращения добычи на 228%. Пока на рынке преобладают позитивные новости, что и подталкивает котировки наверх. С другой стороны, при перевыполнении плана по сокращению добычи ОПЕК шансы продления сделки после заседания в июне снижаются. Россия уже выступила с заявлением, что может нарастить добычу после июня. Также не в пользу роста цен выступает рост количества запасов нефти в хранилищах США. Нам видится комфортный диапазон цен для потребителей и производителей в районе 65-75 долл. за баррель".
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15 апреля 2019 года 17:20
Опубликованные в пятницу данные по китайской экономике оказались, на взгляд экономиста Julius Baer Софи Альтерматт, противоречивыми. С одной стороны, рост экспорта в марте ускорился до 14,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, после резкого ухудшения показателя в феврале. Тем... читать дальше
.15 апреля 2019 года 16:39
Ожидаем консолидации нефтяных котировок на этой неделе на уровне $68-71/барр. по Brent - Sberbank Asset Management
"Сырьевые рынки показали разнородную динамику, при этом котировки нефти продолжали расти из-за противоречивых новостей из Ливии и Венесуэлы, которые инвесторы восприняли скорее как позитивные для цен на нефть. Цены на нефть завершили неделю вблизи максимальных значений 2019 г. ($71,55/барр.),... читать дальше
.15 апреля 2019 года 15:23
Американские акции продолжают бурный рост, в конце прошлой недели индекс S&P прибавил 0,66%, поводом послужили позитивные корпоративные события (отчетность JPM лучше ожиданий, соглашение Chevron о покупке Anadarko, объявление Walt Disney о запуске сервиса поточного воспроизведения видео из своей... читать дальше
.15 апреля 2019 года 15:04
Состояние китайской экономики является одной из главных тем для рынков в последнее время, констатирует руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. Игроки внимательно следят за реализацией властям стимулирующей политики, а также за прогрессом в торговых... читать дальше
.15 апреля 2019 года 14:55
Рубль продолжит чувствовать себя уверенно до тех пор, пока санкционные угрозы в отношении банков и суверенного долга остаются нереализованными - ИК "Велес Капитал"
"На валютных площадках развивающихся рынков в начале недели не наблюдалось единой динамики, отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - В частности, в парах с рублем и южноафриканским рэндом доллар терял позиции (-0,16% и -0,12% по состоянию на... читать дальше
.15 апреля 2019 года 13:40
Управление энергетической информации США (EIA) в ежемесячном краткосрочном прогнозе пересмотрело свои ожидания по добыче нефти в США в 2019 г. в сторону увеличения до 12,39 млн б/с по сравнению с 12,3 млн б/с месяцем ранее, напоминают эксперты ITI Capital. Прогноз цены Brent в 2019 г. был повышен... читать дальше
.15 апреля 2019 года 12:54
"Нефть "увязла" в районе $71 за баррель, растеряв импульс к росту. Настораживает, что в условиях нарастающего оптимизма на рынках Brent перестала развивать наступление. Кроме того, данные по числу работающих буровых установок в США вновь отметили снижение, что обычно выступает фактором поддержки... читать дальше
.15 апреля 2019 года 11:03
"Цены на нефть завершали предыдущую торговую неделю вблизи максимальных значений 2019 г., - напоминает начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Брокер" Василий Карпунин. - Котировки поддерживаются за счет вынужденного сокращения поставок из Венесуэлы и Ирана, а также из-за конфликта в... читать дальше
.15 апреля 2019 года 10:47
"Нефтяные котировки в ходе утренних торгов умеренно корректируются вниз, оставаясь на максимальных отметках за более чем 4 последних месяца. Контракты Brent торгуются в районе отметки $71,4/bbl, WTI - $63,6/bbl. В пятницу были опубликованы данные от Baker Hughes, согласно которым количество... читать дальше
.15 апреля 2019 года 10:09
"Цены на нефть на утро понедельника немного корректируются после хорошего роста в пятницу. Нефть пока остается в обозначенном нами диапазоне 70-73 долл./барр. Поддержкой продолжает выступать крепкий "фундаментал" - избыток спроса на нефть в мире, связанный как с сокращением добычи находящимися под... читать дальше
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