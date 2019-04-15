Нам видится комфортный диапазон цен для потребителей и производителей в районе 65-75 долл. за баррель - УК "Альфа-Капитал"

"Прошедшая неделя была относительно спокойной, Brent торговалась слегка выше 70 долл. за баррель и в основном за счет наступательных операций в Ливии, - полагает аналитик УК "Альфа-Капитал" Артем Копылов. - Сейчас рынок может находиться в ожидании большого движения, которое может быть спровоцировано решением США накладывать санкции на основных покупателей иранской нефти. Добыча нефти в Венесуэле снижается и составляет уже менее 1 млн баррелей в сутки. Ухудшение экономической активности, политическая борьба и санкции сказываются на экспорте сырья из страны. Плюс к этому Саудовская Аравия перевыполнила план сокращения добычи на 228%. Пока на рынке преобладают позитивные новости, что и подталкивает котировки наверх. С другой стороны, при перевыполнении плана по сокращению добычи ОПЕК шансы продления сделки после заседания в июне снижаются. Россия уже выступила с заявлением, что может нарастить добычу после июня. Также не в пользу роста цен выступает рост количества запасов нефти в хранилищах США. Нам видится комфортный диапазон цен для потребителей и производителей в районе 65-75 долл. за баррель".