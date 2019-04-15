В среднесрочной перспективе ближайшей целью рынка акций может стать отметка 2640 пунктов индекса Мосбиржи - Промсвязьбанк

"В понедельник российский фондовый рынок продемонстрировал негативную динамику. Основным поводом к продажам выступила ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent в моменте отступал ниже 71 долларов за баррель, однако к вечеру смог отыграть этот уровень. При этом западные фондовые площадки демонстрировали разнонаправленное движение. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 0,1%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 потеряли 0,3%. На таком фоне к 18.01 мск индекс МосБиржи снизился на 0,5%, отступив в район 2546 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Полюса и "префы" Транснефти, упавшие на 1,9% и 1,8% соответственно. Лучше рынка торговались Распадская и РусГидро, рост которых превысил 2%. Отметим, что в рамках сегодняшних торгов "медведи" увели индекс МосБиржи ниже локальной поддержки и предыдущего исторического максимума - уровня 2550 пунктов. Если им удастся закрепиться под ним, они получат шанс на продолжение коррекционного снижения и отступления рынка в район 2500 пунктов. При этом, в среднесрочной перспективе у российского рынка сохраняется потенциал для роста, а его ближайшей целью может стать отметка 2640 пунктов", - комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.