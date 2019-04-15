.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "ВТБ Капитал" снизил рейтинг акций HGM до "продавать" и оценку на 12%
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
15 апреля 2019 года 18:34
"ВТБ Капитал" снизил рейтинг акций HGM до "продавать" и оценку на 12%
"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость акций Highland Gold Mining (HGM) на 12% - до 1,5 фунта стерлингов за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация с "держать" до "продавать". "Прибыль HGM за 2018 год соответствовала нашим ожиданиям. Тем не менее, вероятность отсрочки запуска месторождения Кекура (Чукотский автономный округ), а также более высокие ожидаемые капвложения означают более консервативную оценку NAV (стоимость чистых активов), что привело к понижению прогнозной стоимости акций HGM", - говорится в обзоре. Как сообщалось, HGM может в 2019 году увеличить capex вдвое - до $116 млн. "Всего руководство компании планирует увеличить капвложения до $116 млн (при среднем курсе рубля в размере 65 руб./$1), что соответствует нашим ожиданиям. Однако мы не прогнозировали, что вскрышные работы в Кекуре начнутся раньше ожидаемого и в 2019 году выльются для компании в $10 млн, а за 2020-2022 годы в среднем в $26 млн", - говорится в обзоре. Аналитики "ВТБ Капитала" ожидают, что дивидендная доходность акций HGM по итогам 2019 года существенно снизится и составит 2,8% (по итогам 2018 года дивдоходность составила 9%). Снижение дивдоходности эксперты аргументируют желанием руководства HGM избежать увеличения долговой нагрузки. Текущая цена акций HGM составляет 1,87 фунта стерлингов за штуку. Highland Gold - компания, зарегистрированная в Великобритании и добывающая золото в России. Основные проекты расположены в Хабаровском крае и Забайкалье, на Чукотке, а также в Киргизии. Роман Абрамович, Евгений Швидлер и дружественные им структуры в совокупности контролируют 43,77% золотодобытчика.
.
Компании упоминаемые в новости: Highland Gold Mining
.
15 апреля 2019 года 19:20
Нам видится комфортный диапазон цен для потребителей и производителей в районе 65-75 долл. за баррель - УК "Альфа-Капитал"
"Прошедшая неделя была относительно спокойной, Brent торговалась слегка выше 70 долл. за баррель и в основном за счет наступательных операций в Ливии, - полагает аналитик УК "Альфа-Капитал" Артем Копылов. - Сейчас рынок может находиться в ожидании большого движения, которое может быть... читать дальше
.15 апреля 2019 года 17:20
Опубликованные в пятницу данные по китайской экономике оказались, на взгляд экономиста Julius Baer Софи Альтерматт, противоречивыми. С одной стороны, рост экспорта в марте ускорился до 14,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, после резкого ухудшения показателя в феврале. Тем... читать дальше
.15 апреля 2019 года 16:39
Ожидаем консолидации нефтяных котировок на этой неделе на уровне $68-71/барр. по Brent - Sberbank Asset Management
"Сырьевые рынки показали разнородную динамику, при этом котировки нефти продолжали расти из-за противоречивых новостей из Ливии и Венесуэлы, которые инвесторы восприняли скорее как позитивные для цен на нефть. Цены на нефть завершили неделю вблизи максимальных значений 2019 г. ($71,55/барр.),... читать дальше
.15 апреля 2019 года 15:23
Американские акции продолжают бурный рост, в конце прошлой недели индекс S&P прибавил 0,66%, поводом послужили позитивные корпоративные события (отчетность JPM лучше ожиданий, соглашение Chevron о покупке Anadarko, объявление Walt Disney о запуске сервиса поточного воспроизведения видео из своей... читать дальше
.15 апреля 2019 года 15:04
Состояние китайской экономики является одной из главных тем для рынков в последнее время, констатирует руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. Игроки внимательно следят за реализацией властям стимулирующей политики, а также за прогрессом в торговых... читать дальше
.15 апреля 2019 года 14:55
Рубль продолжит чувствовать себя уверенно до тех пор, пока санкционные угрозы в отношении банков и суверенного долга остаются нереализованными - ИК "Велес Капитал"
"На валютных площадках развивающихся рынков в начале недели не наблюдалось единой динамики, отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - В частности, в парах с рублем и южноафриканским рэндом доллар терял позиции (-0,16% и -0,12% по состоянию на... читать дальше
.15 апреля 2019 года 13:40
Управление энергетической информации США (EIA) в ежемесячном краткосрочном прогнозе пересмотрело свои ожидания по добыче нефти в США в 2019 г. в сторону увеличения до 12,39 млн б/с по сравнению с 12,3 млн б/с месяцем ранее, напоминают эксперты ITI Capital. Прогноз цены Brent в 2019 г. был повышен... читать дальше
.15 апреля 2019 года 12:54
"Нефть "увязла" в районе $71 за баррель, растеряв импульс к росту. Настораживает, что в условиях нарастающего оптимизма на рынках Brent перестала развивать наступление. Кроме того, данные по числу работающих буровых установок в США вновь отметили снижение, что обычно выступает фактором поддержки... читать дальше
.15 апреля 2019 года 11:03
"Цены на нефть завершали предыдущую торговую неделю вблизи максимальных значений 2019 г., - напоминает начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Брокер" Василий Карпунин. - Котировки поддерживаются за счет вынужденного сокращения поставок из Венесуэлы и Ирана, а также из-за конфликта в... читать дальше
.15 апреля 2019 года 10:47
"Нефтяные котировки в ходе утренних торгов умеренно корректируются вниз, оставаясь на максимальных отметках за более чем 4 последних месяца. Контракты Brent торгуются в районе отметки $71,4/bbl, WTI - $63,6/bbl. В пятницу были опубликованы данные от Baker Hughes, согласно которым количество... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.