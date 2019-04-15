"ВТБ Капитал" снизил рейтинг акций HGM до "продавать" и оценку на 12%

"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость акций Highland Gold Mining (HGM) на 12% - до 1,5 фунта стерлингов за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация с "держать" до "продавать".

"Прибыль HGM за 2018 год соответствовала нашим ожиданиям. Тем не менее, вероятность отсрочки запуска месторождения Кекура (Чукотский автономный округ), а также более высокие ожидаемые капвложения означают более консервативную оценку NAV (стоимость чистых активов), что привело к понижению прогнозной стоимости акций HGM", - говорится в обзоре.

Как сообщалось, HGM может в 2019 году увеличить capex вдвое - до $116 млн.

"Всего руководство компании планирует увеличить капвложения до $116 млн (при среднем курсе рубля в размере 65 руб./$1), что соответствует нашим ожиданиям. Однако мы не прогнозировали, что вскрышные работы в Кекуре начнутся раньше ожидаемого и в 2019 году выльются для компании в $10 млн, а за 2020-2022 годы в среднем в $26 млн", - говорится в обзоре.

Аналитики "ВТБ Капитала" ожидают, что дивидендная доходность акций HGM по итогам 2019 года существенно снизится и составит 2,8% (по итогам 2018 года дивдоходность составила 9%). Снижение дивдоходности эксперты аргументируют желанием руководства HGM избежать увеличения долговой нагрузки.

Текущая цена акций HGM составляет 1,87 фунта стерлингов за штуку.

Highland Gold - компания, зарегистрированная в Великобритании и добывающая золото в России. Основные проекты расположены в Хабаровском крае и Забайкалье, на Чукотке, а также в Киргизии. Роман Абрамович, Евгений Швидлер и дружественные им структуры в совокупности контролируют 43,77% золотодобытчика.