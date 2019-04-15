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15 апреля 2019 года 18:16
Старт очередного налогового периода на внутреннем денежном рынке сопровождался сохранением аномально высоких ставок МБК - ИК "Велес Капитал"
"Старт очередного налогового периода (в понедельник проводилась уплата страховых взносов) на внутреннем денежном рынке сопровождался сохранением аномально высоких ставок МБК (MosPrime o/n осталась вблизи 8% годовых), - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - Не исключено, что в подобных условиях Банк России сократит завтра лимит на еженедельном депозитном аукционе (неделю назад банки разместили в ЦБ 1,71 трлн руб.). Снизить давление на ставки МБК также могло бы погашение Банком России в среду выпуска КОБР-17 на 500 млрд руб., однако завтра регулятор проведет размещение аналогичного объема по выпуску КОБР-20, поэтому эффект от погашения облигаций может оказаться нейтральным. На валютных площадках развивающихся рынков в понедельник днем не наблюдалось единой динамики. Так, к середине дня доллар терял позиции в парах с рублем и южноафриканским рэндом, однако укреплялся к турецкой лире и индийской рупии. К окончанию рабочего дня американской валюте удалось расширить свое преимущество на рынках EM, однако рубль по-прежнему удерживал символический плюс, торгуясь в районе 64,33". Также эксперт ИК указывает, что, хотя надежды на урегулирование торговых споров между США и Китаем становятся все более реальными, уверенность инвесторов и их аппетит к риску на глобальных площадках сдерживаются риском разрастания торгового конфликта между США и ЕС, а также сохранением неопределенности в вопросе по выходу Великобритании из ЕС. В свою очередь, на внутреннем рынке рубль продолжит чувствовать себя уверенно до тех пор, пока санкционные угрозы в отношении российского банковского сектора и суверенного долга останутся нереализованными. Кроме того, текущая ситуация с валютной ликвидностью на внутреннем рынке сохраняется вполне комфортной. В подобных условиях отечественная валюта с легкостью может игнорировать краткосрочное падение нефтяных котировок или локальное ухудшение настроения инвесторов на глобальных площадках.
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15 апреля 2019 года 19:20
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.15 апреля 2019 года 17:20
Опубликованные в пятницу данные по китайской экономике оказались, на взгляд экономиста Julius Baer Софи Альтерматт, противоречивыми. С одной стороны, рост экспорта в марте ускорился до 14,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, после резкого ухудшения показателя в феврале. Тем... читать дальше
.15 апреля 2019 года 16:39
Ожидаем консолидации нефтяных котировок на этой неделе на уровне $68-71/барр. по Brent - Sberbank Asset Management
"Сырьевые рынки показали разнородную динамику, при этом котировки нефти продолжали расти из-за противоречивых новостей из Ливии и Венесуэлы, которые инвесторы восприняли скорее как позитивные для цен на нефть. Цены на нефть завершили неделю вблизи максимальных значений 2019 г. ($71,55/барр.),... читать дальше
.15 апреля 2019 года 15:23
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.15 апреля 2019 года 15:04
Состояние китайской экономики является одной из главных тем для рынков в последнее время, констатирует руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. Игроки внимательно следят за реализацией властям стимулирующей политики, а также за прогрессом в торговых... читать дальше
.15 апреля 2019 года 14:55
Рубль продолжит чувствовать себя уверенно до тех пор, пока санкционные угрозы в отношении банков и суверенного долга остаются нереализованными - ИК "Велес Капитал"
"На валютных площадках развивающихся рынков в начале недели не наблюдалось единой динамики, отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - В частности, в парах с рублем и южноафриканским рэндом доллар терял позиции (-0,16% и -0,12% по состоянию на... читать дальше
.15 апреля 2019 года 13:40
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.15 апреля 2019 года 12:54
"Нефть "увязла" в районе $71 за баррель, растеряв импульс к росту. Настораживает, что в условиях нарастающего оптимизма на рынках Brent перестала развивать наступление. Кроме того, данные по числу работающих буровых установок в США вновь отметили снижение, что обычно выступает фактором поддержки... читать дальше
.15 апреля 2019 года 11:03
"Цены на нефть завершали предыдущую торговую неделю вблизи максимальных значений 2019 г., - напоминает начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Брокер" Василий Карпунин. - Котировки поддерживаются за счет вынужденного сокращения поставок из Венесуэлы и Ирана, а также из-за конфликта в... читать дальше
.15 апреля 2019 года 10:47
"Нефтяные котировки в ходе утренних торгов умеренно корректируются вниз, оставаясь на максимальных отметках за более чем 4 последних месяца. Контракты Brent торгуются в районе отметки $71,4/bbl, WTI - $63,6/bbl. В пятницу были опубликованы данные от Baker Hughes, согласно которым количество... читать дальше
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