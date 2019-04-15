Старт очередного налогового периода на внутреннем денежном рынке сопровождался сохранением аномально высоких ставок МБК - ИК "Велес Капитал"

"Старт очередного налогового периода (в понедельник проводилась уплата страховых взносов) на внутреннем денежном рынке сопровождался сохранением аномально высоких ставок МБК (MosPrime o/n осталась вблизи 8% годовых), - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - Не исключено, что в подобных условиях Банк России сократит завтра лимит на еженедельном депозитном аукционе (неделю назад банки разместили в ЦБ 1,71 трлн руб.). Снизить давление на ставки МБК также могло бы погашение Банком России в среду выпуска КОБР-17 на 500 млрд руб., однако завтра регулятор проведет размещение аналогичного объема по выпуску КОБР-20, поэтому эффект от погашения облигаций может оказаться нейтральным. На валютных площадках развивающихся рынков в понедельник днем не наблюдалось единой динамики. Так, к середине дня доллар терял позиции в парах с рублем и южноафриканским рэндом, однако укреплялся к турецкой лире и индийской рупии. К окончанию рабочего дня американской валюте удалось расширить свое преимущество на рынках EM, однако рубль по-прежнему удерживал символический плюс, торгуясь в районе 64,33".

Также эксперт ИК указывает, что, хотя надежды на урегулирование торговых споров между США и Китаем становятся все более реальными, уверенность инвесторов и их аппетит к риску на глобальных площадках сдерживаются риском разрастания торгового конфликта между США и ЕС, а также сохранением неопределенности в вопросе по выходу Великобритании из ЕС. В свою очередь, на внутреннем рынке рубль продолжит чувствовать себя уверенно до тех пор, пока санкционные угрозы в отношении российского банковского сектора и суверенного долга останутся нереализованными. Кроме того, текущая ситуация с валютной ликвидностью на внутреннем рынке сохраняется вполне комфортной. В подобных условиях отечественная валюта с легкостью может игнорировать краткосрочное падение нефтяных котировок или локальное ухудшение настроения инвесторов на глобальных площадках.