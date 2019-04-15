Длинные ОФЗ в настоящий момент выглядят дешево, а короткие выпуски - сравнительно дорого - ВТБ Капитал

"Мы приходим к выводу, что длинные ОФЗ в настоящий момент выглядят дешево, а короткие выпуски – сравнительно дорого. Принимая во внимание мнение наших экономистов, мы полагаем, что наклон кривой будет уменьшаться. В контексте рынков развивающихся стран наклон кривой ОФЗ, по нашему мнению, также выглядит чрезмерно большим. Между тем сравнительное отставание дальнего конца кривой могло стать результатом возросшего объема предложения на первичном рынке. В дальнейшем, как мы полагаем, этот фактор может сдерживать потенциал снижения доходностей в случае дальнейшего улучшения рыночных условий. Однако это, на наш взгляд, не меняет наш среднесрочный фундаментальный прогноз. Мы рекомендуем покупать ОФЗ-26224", - указывают эксперты ВТБ Капитала.