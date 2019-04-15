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15 апреля 2019 года 17:20
Свежая статистика рисует смешанную картину по китайской экономике - Julius Baer
Опубликованные в пятницу данные по китайской экономике оказались, на взгляд экономиста Julius Baer Софи Альтерматт, противоречивыми. С одной стороны, рост экспорта в марте ускорился до 14,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, после резкого ухудшения показателя в феврале. Тем временем, импорт сократился на 7,3%, что, вероятно, является признаком сохранения слабого внутреннего спроса. Календарный фактор мог внести вклад в ухудшение статистики в первый месяц весны. Квартальная оценка, позволяющая сгладить календарные факторы, показывает, что рост экспорта замедлился в I квартале 2019 года до 1,4% с 3,9% в IV квартале 2018 года, импорт сократился на 4,8% после роста на 4,4% соответственно. "Торговые переговоры между США и Китаем продолжаются, - констатирует эксперт Julius Baer. - Несмотря на сообщения о прогрессе, главный вопрос - отмена американских пошлин на китайский импорт - по-прежнему остается неразрешенным. Сохраняющаяся в секторе неопределенность, а также ухудшение ситуации в экономиках стран ЕС будут продолжать оказывать негативное давление на глобальную торговлю. Статистика по рынку кредитования и показателям денежного обращения в КНР за март, которая также была опубликована в прошлую пятницу, оказалась лучше ожиданий. Это, вероятно, является результатом продолжающегося стимулирования сектора со стороны китайских властей. Прирост совокупного социального финансирования (широкое определение объемов кредитования и ликвидности в экономике) увеличился до 10,7%. Вырос объем новых банковских займов как корпорациям, так и домохозяйствам, что может говорить о предстоящем увеличении инвестиционной активности в ближайшие месяцы. Динамика кредитования является опережающим индикатором, который подтверждает наши ожидания стабилизации роста китайской экономики во второй половине текущего года".
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15 апреля 2019 года 19:20
Нам видится комфортный диапазон цен для потребителей и производителей в районе 65-75 долл. за баррель - УК "Альфа-Капитал"
"Прошедшая неделя была относительно спокойной, Brent торговалась слегка выше 70 долл. за баррель и в основном за счет наступательных операций в Ливии, - полагает аналитик УК "Альфа-Капитал" Артем Копылов. - Сейчас рынок может находиться в ожидании большого движения, которое может быть... читать дальше
.15 апреля 2019 года 16:39
Ожидаем консолидации нефтяных котировок на этой неделе на уровне $68-71/барр. по Brent - Sberbank Asset Management
"Сырьевые рынки показали разнородную динамику, при этом котировки нефти продолжали расти из-за противоречивых новостей из Ливии и Венесуэлы, которые инвесторы восприняли скорее как позитивные для цен на нефть. Цены на нефть завершили неделю вблизи максимальных значений 2019 г. ($71,55/барр.),... читать дальше
.15 апреля 2019 года 15:23
Американские акции продолжают бурный рост, в конце прошлой недели индекс S&P прибавил 0,66%, поводом послужили позитивные корпоративные события (отчетность JPM лучше ожиданий, соглашение Chevron о покупке Anadarko, объявление Walt Disney о запуске сервиса поточного воспроизведения видео из своей... читать дальше
.15 апреля 2019 года 15:04
Состояние китайской экономики является одной из главных тем для рынков в последнее время, констатирует руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. Игроки внимательно следят за реализацией властям стимулирующей политики, а также за прогрессом в торговых... читать дальше
.15 апреля 2019 года 14:55
Рубль продолжит чувствовать себя уверенно до тех пор, пока санкционные угрозы в отношении банков и суверенного долга остаются нереализованными - ИК "Велес Капитал"
"На валютных площадках развивающихся рынков в начале недели не наблюдалось единой динамики, отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - В частности, в парах с рублем и южноафриканским рэндом доллар терял позиции (-0,16% и -0,12% по состоянию на... читать дальше
.15 апреля 2019 года 13:40
Управление энергетической информации США (EIA) в ежемесячном краткосрочном прогнозе пересмотрело свои ожидания по добыче нефти в США в 2019 г. в сторону увеличения до 12,39 млн б/с по сравнению с 12,3 млн б/с месяцем ранее, напоминают эксперты ITI Capital. Прогноз цены Brent в 2019 г. был повышен... читать дальше
.15 апреля 2019 года 12:54
"Нефть "увязла" в районе $71 за баррель, растеряв импульс к росту. Настораживает, что в условиях нарастающего оптимизма на рынках Brent перестала развивать наступление. Кроме того, данные по числу работающих буровых установок в США вновь отметили снижение, что обычно выступает фактором поддержки... читать дальше
.15 апреля 2019 года 11:03
"Цены на нефть завершали предыдущую торговую неделю вблизи максимальных значений 2019 г., - напоминает начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Брокер" Василий Карпунин. - Котировки поддерживаются за счет вынужденного сокращения поставок из Венесуэлы и Ирана, а также из-за конфликта в... читать дальше
.15 апреля 2019 года 10:47
"Нефтяные котировки в ходе утренних торгов умеренно корректируются вниз, оставаясь на максимальных отметках за более чем 4 последних месяца. Контракты Brent торгуются в районе отметки $71,4/bbl, WTI - $63,6/bbl. В пятницу были опубликованы данные от Baker Hughes, согласно которым количество... читать дальше
.15 апреля 2019 года 10:09
"Цены на нефть на утро понедельника немного корректируются после хорошего роста в пятницу. Нефть пока остается в обозначенном нами диапазоне 70-73 долл./барр. Поддержкой продолжает выступать крепкий "фундаментал" - избыток спроса на нефть в мире, связанный как с сокращением добычи находящимися под... читать дальше
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