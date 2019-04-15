Свежая статистика рисует смешанную картину по китайской экономике - Julius Baer

Опубликованные в пятницу данные по китайской экономике оказались, на взгляд экономиста Julius Baer Софи Альтерматт, противоречивыми. С одной стороны, рост экспорта в марте ускорился до 14,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, после резкого ухудшения показателя в феврале. Тем временем, импорт сократился на 7,3%, что, вероятно, является признаком сохранения слабого внутреннего спроса. Календарный фактор мог внести вклад в ухудшение статистики в первый месяц весны. Квартальная оценка, позволяющая сгладить календарные факторы, показывает, что рост экспорта замедлился в I квартале 2019 года до 1,4% с 3,9% в IV квартале 2018 года, импорт сократился на 4,8% после роста на 4,4% соответственно.

"Торговые переговоры между США и Китаем продолжаются, - констатирует эксперт Julius Baer. - Несмотря на сообщения о прогрессе, главный вопрос - отмена американских пошлин на китайский импорт - по-прежнему остается неразрешенным. Сохраняющаяся в секторе неопределенность, а также ухудшение ситуации в экономиках стран ЕС будут продолжать оказывать негативное давление на глобальную торговлю. Статистика по рынку кредитования и показателям денежного обращения в КНР за март, которая также была опубликована в прошлую пятницу, оказалась лучше ожиданий. Это, вероятно, является результатом продолжающегося стимулирования сектора со стороны китайских властей. Прирост совокупного социального финансирования (широкое определение объемов кредитования и ликвидности в экономике) увеличился до 10,7%. Вырос объем новых банковских займов как корпорациям, так и домохозяйствам, что может говорить о предстоящем увеличении инвестиционной активности в ближайшие месяцы. Динамика кредитования является опережающим индикатором, который подтверждает наши ожидания стабилизации роста китайской экономики во второй половине текущего года".