Рубль может укрепиться в диапазон 63-64 за доллар - "Открытие Брокер"

"Российская валюта укреплялась, игнорируя коррекцию в нефти. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4555 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 7,98%, недельная выросла до 8,0%, а месячная осталась на уровне 8,16%. Приближающиеся налоговые платежи будут создавать локальный дефицит рублёвой ликвидности, что на фоне повышенного спроса на ОФЗ может укрепить рубль в диапазон 63-64 за доллар", - считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.