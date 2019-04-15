БКС закрыл торговую идею "Лонг в акциях Яндекса" в связи с ростом котировок

"БКС Глобал Маркетс" закрыл торговую идею "Лонг в акциях "Яндекса" (MOEX: YNDX) в связи с ростом котировок этих бумаг, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Марии Сухановой.

"Акции "Яндекса" за последние два месяца продемонстрировали впечатляющий рост котировок. Вначале ралли было обусловлено восстановлением после технической, на наш взгляд, просадки, на объявлении финансовых результатов за 2018 год. Затем котировки акций "Яндекса" поддержали сообщения об IPO Lyft и (особенно) Uber - инвесторы, наконец, начали закладывать в цену акций "Яндекса" бизнес такси", - говорится в обзоре.

По мнению М.Сухановой, текущие ценовые уровни акций "Яндекса" по большей части учитывают краткосрочные катализаторы. При этом, чем выше поднимаются котировки акций "Яндекса", тем вероятнее возвращение опасений инвесторов по поводу общих трендов на глобальных рынках, а также рисков введения новых санкций против России и неопределенности вокруг возможного изменения структуры акционерного капитала компании, отмечает она.

Между тем аналитик "БКС Глобал Маркетс" подтвердила долгосрочную рекомендацию для акций "Яндекса", хотя и отмечает, что потенциал роста котировок этих бумаг после недавнего ралли стал менее впечатляющим.