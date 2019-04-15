Ожидаем консолидации нефтяных котировок на этой неделе на уровне $68-71/барр. по Brent - Sberbank Asset Management

"Сырьевые рынки показали разнородную динамику, при этом котировки нефти продолжали расти из-за противоречивых новостей из Ливии и Венесуэлы, которые инвесторы восприняли скорее как позитивные для цен на нефть. Цены на нефть завершили неделю вблизи максимальных значений 2019 г. ($71,55/барр.), прибавив 1,7%. По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране выросли за неделю на 7,03 млн барр., тогда как ожидалось их увеличение на 2,5 млн барр. Институт API зафиксировал рост запасов на 2,96 млн барр. Мы ожидаем консолидации нефтяных котировок на этой неделе на уровне $68-71/барр. по Brent", - отмечает руководитель отдела управления акциями Sberbank Asset Management Евгений Линчик.