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Главная / Аналитикам / Аналитика / Ожидаем консолидации нефтяных котировок на этой неделе на уровне $68-71/барр. по Brent - Sberbank Asset Management
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15 апреля 2019 года 16:39
Ожидаем консолидации нефтяных котировок на этой неделе на уровне $68-71/барр. по Brent - Sberbank Asset Management
"Сырьевые рынки показали разнородную динамику, при этом котировки нефти продолжали расти из-за противоречивых новостей из Ливии и Венесуэлы, которые инвесторы восприняли скорее как позитивные для цен на нефть. Цены на нефть завершили неделю вблизи максимальных значений 2019 г. ($71,55/барр.), прибавив 1,7%. По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране выросли за неделю на 7,03 млн барр., тогда как ожидалось их увеличение на 2,5 млн барр. Институт API зафиксировал рост запасов на 2,96 млн барр. Мы ожидаем консолидации нефтяных котировок на этой неделе на уровне $68-71/барр. по Brent", - отмечает руководитель отдела управления акциями Sberbank Asset Management Евгений Линчик.
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15 апреля 2019 года 19:20
Нам видится комфортный диапазон цен для потребителей и производителей в районе 65-75 долл. за баррель - УК "Альфа-Капитал"
"Прошедшая неделя была относительно спокойной, Brent торговалась слегка выше 70 долл. за баррель и в основном за счет наступательных операций в Ливии, - полагает аналитик УК "Альфа-Капитал" Артем Копылов. - Сейчас рынок может находиться в ожидании большого движения, которое может быть... читать дальше
.15 апреля 2019 года 17:20
Опубликованные в пятницу данные по китайской экономике оказались, на взгляд экономиста Julius Baer Софи Альтерматт, противоречивыми. С одной стороны, рост экспорта в марте ускорился до 14,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, после резкого ухудшения показателя в феврале. Тем... читать дальше
.15 апреля 2019 года 15:23
Американские акции продолжают бурный рост, в конце прошлой недели индекс S&P прибавил 0,66%, поводом послужили позитивные корпоративные события (отчетность JPM лучше ожиданий, соглашение Chevron о покупке Anadarko, объявление Walt Disney о запуске сервиса поточного воспроизведения видео из своей... читать дальше
.15 апреля 2019 года 15:04
Состояние китайской экономики является одной из главных тем для рынков в последнее время, констатирует руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. Игроки внимательно следят за реализацией властям стимулирующей политики, а также за прогрессом в торговых... читать дальше
.15 апреля 2019 года 14:55
Рубль продолжит чувствовать себя уверенно до тех пор, пока санкционные угрозы в отношении банков и суверенного долга остаются нереализованными - ИК "Велес Капитал"
"На валютных площадках развивающихся рынков в начале недели не наблюдалось единой динамики, отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - В частности, в парах с рублем и южноафриканским рэндом доллар терял позиции (-0,16% и -0,12% по состоянию на... читать дальше
.15 апреля 2019 года 13:40
Управление энергетической информации США (EIA) в ежемесячном краткосрочном прогнозе пересмотрело свои ожидания по добыче нефти в США в 2019 г. в сторону увеличения до 12,39 млн б/с по сравнению с 12,3 млн б/с месяцем ранее, напоминают эксперты ITI Capital. Прогноз цены Brent в 2019 г. был повышен... читать дальше
.15 апреля 2019 года 12:54
"Нефть "увязла" в районе $71 за баррель, растеряв импульс к росту. Настораживает, что в условиях нарастающего оптимизма на рынках Brent перестала развивать наступление. Кроме того, данные по числу работающих буровых установок в США вновь отметили снижение, что обычно выступает фактором поддержки... читать дальше
.15 апреля 2019 года 11:03
"Цены на нефть завершали предыдущую торговую неделю вблизи максимальных значений 2019 г., - напоминает начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Брокер" Василий Карпунин. - Котировки поддерживаются за счет вынужденного сокращения поставок из Венесуэлы и Ирана, а также из-за конфликта в... читать дальше
.15 апреля 2019 года 10:47
"Нефтяные котировки в ходе утренних торгов умеренно корректируются вниз, оставаясь на максимальных отметках за более чем 4 последних месяца. Контракты Brent торгуются в районе отметки $71,4/bbl, WTI - $63,6/bbl. В пятницу были опубликованы данные от Baker Hughes, согласно которым количество... читать дальше
.15 апреля 2019 года 10:09
"Цены на нефть на утро понедельника немного корректируются после хорошего роста в пятницу. Нефть пока остается в обозначенном нами диапазоне 70-73 долл./барр. Поддержкой продолжает выступать крепкий "фундаментал" - избыток спроса на нефть в мире, связанный как с сокращением добычи находящимися под... читать дальше
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