Рост на рублевом долговом рынке может продолжиться - Sberbank Asset Management

"На глобальных рынках прошедшая неделя вновь сложилась позитивно. Заседание ЕЦБ и опубликованные протоколы с последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США не преподнесли неприятных сюрпризов: оба монетарных регулятора не планируют в 2019 году повышать ставки. Рисковые активы продолжили демонстрировать рост котировок. Индекс акций S&P500 подобрался вплотную к историческим максимумам. Валюты и облигации развивающихся стран, а также нефть демонстрировали рост котировок. Индексы российских суверенных и корпоративных еврооблигаций - EMBI+ Russia и CEMBI Russia - прибавили за неделю 0,1% и 0,2% соответственно. На рублевом долговом рынке также наблюдались позитивные настроения. Помимо общего роста "аппетита к риску" в глобальном масштабе, рублевые облигации получали поддержку со стороны динамики инфляции (по недельным данным, показатель инфляции уже начал снижаться), а также от ослабления санкционных рисков. Аукционы Минфина прошли при большом спросе на госбумаги, было размещено ОФЗ на 137 млрд рублей. Высокая активность наблюдалась и на первичном корпоративном рынке. Кривая ОФЗ опустилась за неделю на 2-15 б.п., индексы государственных и корпоративных облигаций МосБиржи прибавили 0,7% и 0,8% соответственно. Инфляция вторую неделю подряд остается на нулевом уровне (в недельном сопоставлении). Рост потребительских цен год к году замедлился до 5,1%. Как отметила глава ЦБ РФ Э. Набиуллина, пик инфляции, по-видимому, уже пройден. Таким образом, вероятность снижения ключевой ставки до конца года возрастает. Принимая это во внимание и учитывая общий позитивный настрой глобальных инвесторов к валютам и облигациям развивающихся стран, рост на рублевом долговом рынке может продолжиться", - полагает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью Sberbank Asset Management Ренат Малин.