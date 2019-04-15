В ближайшее время ожидаем консолидации валютной пары доллар/рубль в диапазоне 64-65 - Sberbank Asset Management

"Прошедшая неделя сложилась благоприятно для российской валюты. Общий рост аппетита на глобальных рынках привел к укреплению валют развивающихся рынков (индекс EMCI прибавил 0,3%). Дополнительную поддержку рубль получал от дорожающей нефти, а также снижения опасений инвесторов относительно возможных новых санкций против РФ. В итоге наблюдалось укрепление рубля ниже уровня 65 за доллар. В ближайшее время мы ожидаем консолидации валютной пары доллар/рубль в диапазоне 64-65", - указывает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью Sberbank Asset Management Ренат Малин.