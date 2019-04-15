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15 апреля 2019 года 16:26
Вес РФ в индексе MSCI EM по итогам майского пересмотра снизится на 0,1 п.п., ожидаемый отток - $170 млн - БКС
Индекс MSCI EM по итогам майского пересмотра, которые будут объявлены в ночь на 14 мая по московскому времени, расширится в связи с ростом веса китайских А-акций и включением Саудовской Аравии и Аргентины, говорится в обзоре аналитика "БКС Глобал Маркетс" Юлии Голдиной и главного стратега Вячеслава Смольянинова. По их оценкам, это приведет к снижению в индексе MSCI EM веса акций российских компаний, входящих в индекс MSCI Russia, на 0,1 процентного пункта - до 3,7% - и вызовет отток капитала на уровне $170 млн из одних только фондов ETF. "Мы считаем, что эффект в целом будет умеренным. Кроме того, мы не ожидаем каких-либо включений/исключений из индекса MSCI Russia в мае", - пишут аналитики. В то же время, по прогнозам Ю.Голдиной и В.Смольянинова, в ходе майского полугодового пересмотра индекса MSCI Russia для "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) коэффициент FIF (foreign inclusion factor, применительно к российским компаниям - оценка free float) будет снижен c 0,65 до 0,6 с учетом погашения 11,8% казначейских акций, что соответствует сокращению веса примерно на 1% и оттокам в размере $106 млн (2 дня торгов). Коэффициент FIF для "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK), как ожидают эксперты, уменьшится с 0,3 до 0,25 на фоне увеличения доли Total, что приведет к оттоку капитала из фондов ETF на уровне $87 млн (6,3 дня торгов). В результате выкупа "Магнитом" (MOEX: MGNT) 5,7% акций коэффициент FIF, скорее всего, опустится с текущих 0,7 до 0,65, прогнозируемый отток - $12 млн (2 дня торгов), полагают аналитики. Как ожидают Ю.Голдина и В.Смольянинов, индексный провайдер MSCI учтет допэмиссию акций Polymetal (MOEX: POLY), которая состоялась 29 ноября 2018 года. В результате ожидаемый приток капитала в акции Polymetal составит $2,4 млн (около 0,5 дня торгов). Коэффициент FIF "Интер РАО" (MOEX: IRAO) повысится с 0,3 до 0,35 из-за увеличения free float до 33,74%, что обеспечит притоки в размере $10 млн (2,5 дня торгов, исходя из среднего дневного объема торгов за три месяца в Москве). Все изменения майского пересмотра индексов MSCI вступят в силу 28 мая 2019 года после закрытия торгов.
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