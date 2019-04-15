Credit Suisse начал анализ Роснефти с рейтингом "выше рынка" для ее GDR

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Credit Suisse начал анализ ПАО "Роснефть", говорится в обзоре инвестбанка.

Аналитики Credit Suisse Томас Адольф (Thomas Adolff) и Ара Косян (Ara Kosyan) дали рекомендацию "выше рынка" для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" (MOEX: ROSN), прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная экспертами, составила $7,7 за штуку.

Аналитики инвестбанка среди катализаторов роста котировок GDR "Роснефти" выделяют продолжение снижения долговой нагрузки компании и ожидаемые налоговые льготы. С другой стороны, вероятность продления заморозки цен на нефтепродукты в России, по мнению аналитиков, является фактором риска.

Как говорится в обзоре, при расчете прогнозной стоимости GDR "Роснефти" аналитики использовали прогноз курса рубля в размере 66 руб./$1 в 2019-2020 годах и долгосрочный прогноз цены нефти марки Brent на уровне $70 за баррель (ожидаемая цена Brent в 2019 году - $66,6 за баррель, в 2020 году - $67). Предполагаемый уровень инфляции в РФ - 4%.

Дивидендная доходность GDR "Роснефти", по мнению аналитиков, с 2019 год по 2022 год в среднем составит более 8,5%. Согласно данным таблицы, представленной в обзоре, по итогам 2019 года дивдоходность ожидается в размере 7,7%, 2020 года - 9,5%, 2021 года - 11,2%.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Роснефти", основанный на оценках аналитиков 16 инвестиционных банков, составляет $7,63 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $6,73 за штуку.