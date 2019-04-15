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15 апреля 2019 года 16:10
Credit Suisse начал анализ Роснефти с рейтингом "выше рынка" для ее GDR
(добавлены 3-5-й абзацы) Credit Suisse начал анализ ПАО "Роснефть", говорится в обзоре инвестбанка. Аналитики Credit Suisse Томас Адольф (Thomas Adolff) и Ара Косян (Ara Kosyan) дали рекомендацию "выше рынка" для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" (MOEX: ROSN), прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная экспертами, составила $7,7 за штуку. Аналитики инвестбанка среди катализаторов роста котировок GDR "Роснефти" выделяют продолжение снижения долговой нагрузки компании и ожидаемые налоговые льготы. С другой стороны, вероятность продления заморозки цен на нефтепродукты в России, по мнению аналитиков, является фактором риска. Как говорится в обзоре, при расчете прогнозной стоимости GDR "Роснефти" аналитики использовали прогноз курса рубля в размере 66 руб./$1 в 2019-2020 годах и долгосрочный прогноз цены нефти марки Brent на уровне $70 за баррель (ожидаемая цена Brent в 2019 году - $66,6 за баррель, в 2020 году - $67). Предполагаемый уровень инфляции в РФ - 4%. Дивидендная доходность GDR "Роснефти", по мнению аналитиков, с 2019 год по 2022 год в среднем составит более 8,5%. Согласно данным таблицы, представленной в обзоре, по итогам 2019 года дивдоходность ожидается в размере 7,7%, 2020 года - 9,5%, 2021 года - 11,2%. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Роснефти", основанный на оценках аналитиков 16 инвестиционных банков, составляет $7,63 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $6,73 за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: Роснефть НК
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15 апреля 2019 года 19:20
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.15 апреля 2019 года 13:40
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.15 апреля 2019 года 11:03
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.15 апреля 2019 года 10:47
"Нефтяные котировки в ходе утренних торгов умеренно корректируются вниз, оставаясь на максимальных отметках за более чем 4 последних месяца. Контракты Brent торгуются в районе отметки $71,4/bbl, WTI - $63,6/bbl. В пятницу были опубликованы данные от Baker Hughes, согласно которым количество... читать дальше
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