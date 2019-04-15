В ближайшие дни сохраняется риск пробоя поддержек по фондовым индексам - ИК "Велес Капитал"

"Российские фондовые индексы в первой половине сессии предприняли попытку роста, но отступили от максимумов дня, удерживаясь выше поддержек 2550 пунктов по индексу МосБиржи и 1240 пунктов по индексу РТС. В ближайшие дни сохраняется риск пробоя указанных значений, который реализуется в случае пессимизма на американских или нефтяных площадках", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.