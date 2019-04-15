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15 апреля 2019 года 15:23
Одним из факторов роста индекса S&P является рекордно высокий объем buyback - Райффайзенбанк
Американские акции продолжают бурный рост, в конце прошлой недели индекс S&P прибавил 0,66%, поводом послужили позитивные корпоративные события (отчетность JPM лучше ожиданий, соглашение Chevron о покупке Anadarko, объявление Walt Disney о запуске сервиса поточного воспроизведения видео из своей библиотеки). Эти события, отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай, снижают обеспокоенность участников рынка относительно существенного замедления американской и глобальной экономики, при этом игра на повышение связана с лоббистским поведением Д. Трампа в отношении монетарной политики ФРС. На этих выходных в очередной раз президент США подверг критике FOMC: “если бы ФРС выполнила свою работу должным образом, чего она не сделала, фондовый рынок прирос бы еще на 5000-10000 пунктов, а ВВП был бы намного выше 4% вместо 3%... почти при отсутствии инфляции”. По-видимому, без искусственных стимулов экономика расти уже не может, более того, огромный навес корпоративного долга в США неизбежно обрушится на замедляющуюся экономику, однако, чем мягче будет политика FOMC, тем позже это произойдет. Очевидно, Д. Трамп не хочет, чтобы этот обвал экономики случился в его президентский срок. По сути, дан зеленый свет дальнейшему накачиванию экономики долгом, чтобы поддержать ее рост, что может означать получение краткосрочных выгод в ущерб долгосрочной стабильности (о контрцикличной монетарной политике можно забыть). "Такое поведение Д. Трампа встретило критику заокеанских коллег, так, М. Драги заявил, что “безусловно, беспокоится по поводу независимости центробанков” и особенно “в самой важной юрисдикции в мире". В таких условиях инвестирование на рынке акций напоминает детскую игру “музыкальные стулья”. Однако в краткосрочной перспективе ( у FOMC есть потенциал для снижения ключевой ставки и расширения баланса) рост акций почти неизбежен (“buy the dips”). Кроме того, фактором роста является рекордно высокий объем выкупа компаниями собственных акций благодаря росту прибыли и отсутствию интересных возможностей для наращивания капитальных инвестиций", - обращает внимание специалист Райффайзенбанка.
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15 апреля 2019 года 19:20
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"Прошедшая неделя была относительно спокойной, Brent торговалась слегка выше 70 долл. за баррель и в основном за счет наступательных операций в Ливии, - полагает аналитик УК "Альфа-Капитал" Артем Копылов. - Сейчас рынок может находиться в ожидании большого движения, которое может быть... читать дальше
.15 апреля 2019 года 17:20
Опубликованные в пятницу данные по китайской экономике оказались, на взгляд экономиста Julius Baer Софи Альтерматт, противоречивыми. С одной стороны, рост экспорта в марте ускорился до 14,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, после резкого ухудшения показателя в феврале. Тем... читать дальше
.15 апреля 2019 года 16:39
Ожидаем консолидации нефтяных котировок на этой неделе на уровне $68-71/барр. по Brent - Sberbank Asset Management
"Сырьевые рынки показали разнородную динамику, при этом котировки нефти продолжали расти из-за противоречивых новостей из Ливии и Венесуэлы, которые инвесторы восприняли скорее как позитивные для цен на нефть. Цены на нефть завершили неделю вблизи максимальных значений 2019 г. ($71,55/барр.),... читать дальше
.15 апреля 2019 года 15:04
Состояние китайской экономики является одной из главных тем для рынков в последнее время, констатирует руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. Игроки внимательно следят за реализацией властям стимулирующей политики, а также за прогрессом в торговых... читать дальше
.15 апреля 2019 года 14:55
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.15 апреля 2019 года 13:40
Управление энергетической информации США (EIA) в ежемесячном краткосрочном прогнозе пересмотрело свои ожидания по добыче нефти в США в 2019 г. в сторону увеличения до 12,39 млн б/с по сравнению с 12,3 млн б/с месяцем ранее, напоминают эксперты ITI Capital. Прогноз цены Brent в 2019 г. был повышен... читать дальше
.15 апреля 2019 года 12:54
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.15 апреля 2019 года 11:03
"Цены на нефть завершали предыдущую торговую неделю вблизи максимальных значений 2019 г., - напоминает начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Брокер" Василий Карпунин. - Котировки поддерживаются за счет вынужденного сокращения поставок из Венесуэлы и Ирана, а также из-за конфликта в... читать дальше
.15 апреля 2019 года 10:47
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.15 апреля 2019 года 10:09
"Цены на нефть на утро понедельника немного корректируются после хорошего роста в пятницу. Нефть пока остается в обозначенном нами диапазоне 70-73 долл./барр. Поддержкой продолжает выступать крепкий "фундаментал" - избыток спроса на нефть в мире, связанный как с сокращением добычи находящимися под... читать дальше
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