Одним из факторов роста индекса S&P является рекордно высокий объем buyback - Райффайзенбанк

Американские акции продолжают бурный рост, в конце прошлой недели индекс S&P прибавил 0,66%, поводом послужили позитивные корпоративные события (отчетность JPM лучше ожиданий, соглашение Chevron о покупке Anadarko, объявление Walt Disney о запуске сервиса поточного воспроизведения видео из своей библиотеки). Эти события, отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай, снижают обеспокоенность участников рынка относительно существенного замедления американской и глобальной экономики, при этом игра на повышение связана с лоббистским поведением Д. Трампа в отношении монетарной политики ФРС.

На этих выходных в очередной раз президент США подверг критике FOMC: “если бы ФРС выполнила свою работу должным образом, чего она не сделала, фондовый рынок прирос бы еще на 5000-10000 пунктов, а ВВП был бы намного выше 4% вместо 3%... почти при отсутствии инфляции”. По-видимому, без искусственных стимулов экономика расти уже не может, более того, огромный навес корпоративного долга в США неизбежно обрушится на замедляющуюся экономику, однако, чем мягче будет политика FOMC, тем позже это произойдет. Очевидно, Д. Трамп не хочет, чтобы этот обвал экономики случился в его президентский срок. По сути, дан зеленый свет дальнейшему накачиванию экономики долгом, чтобы поддержать ее рост, что может означать получение краткосрочных выгод в ущерб долгосрочной стабильности (о контрцикличной монетарной политике можно забыть).

"Такое поведение Д. Трампа встретило критику заокеанских коллег, так, М. Драги заявил, что “безусловно, беспокоится по поводу независимости центробанков” и особенно “в самой важной юрисдикции в мире". В таких условиях инвестирование на рынке акций напоминает детскую игру “музыкальные стулья”. Однако в краткосрочной перспективе ( у FOMC есть потенциал для снижения ключевой ставки и расширения баланса) рост акций почти неизбежен (“buy the dips”). Кроме того, фактором роста является рекордно высокий объем выкупа компаниями собственных акций благодаря росту прибыли и отсутствию интересных возможностей для наращивания капитальных инвестиций", - обращает внимание специалист Райффайзенбанка.