Рубль продолжит чувствовать себя уверенно до тех пор, пока санкционные угрозы в отношении банков и суверенного долга остаются нереализованными - ИК "Велес Капитал"

"На валютных площадках развивающихся рынков в начале недели не наблюдалось единой динамики, отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - В частности, в парах с рублем и южноафриканским рэндом доллар терял позиции (-0,16% и -0,12% по состоянию на 13:00 соответственно), а в парах с турецкой лирой и индийской рупией укреплялся (по +0,3%). К корзине шести основных валют на развитых рынках доллар также снижался (-0,16% по индексу DXY). В том числе, евро укреплялся к доллару на 0,14%, а британский фунт - на 0,18%. Отметим, что еще в пятницу единая европейская валюта обновила максимум в паре с долларом с 26 марта и уже днем в понедельник была близка к достижению новой максимальной отметки. Стоит добавить, что уверенность евро на глобальных площадках позволяла европейской валюте сохранять нейтральную динамику и в паре с рублем, несмотря на укрепление последнего против доллара".

Хотя надежды на урегулирование торговых споров между США и Китаем становятся все более реальными, уверенность инвесторов и их аппетит к риску сдерживаются риском разрастания торгового конфликта между США и ЕС, а также сохранением неопределенности в вопросе по выходу Великобритании из ЕС, полагает эксперт.

"Рубль же продолжит чувствовать себя уверенно до тех пор, пока санкционные угрозы в отношении российского банковского сектора и суверенного долга остаются нереализованными. Кроме того, текущая ситуация с валютной ликвидностью на внутреннем рынке остается вполне комфортной. В подобных условиях отечественная валюта с легкостью может игнорировать краткосрочное падение нефтяных котировок или локальное ухудшение настроения инвесторов на глобальных площадках", - подчеркивает Юрий Кравченко.