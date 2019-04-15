Динамика ключевых отраслевых индексов свидетельствует о том, что лидеры и аутсайдеры могут поменяться местами - "НФК-Сбережения"

"Индекс Московской биржи продолжает бить исторические рекорды, завершив прошлую неделю вблизи отметки в 2560 пунктов, - отмечает главный аналитик АО "НФК-Сбережения" Алексей Кузьмин. - Однако, фактор восстановления рубля в дальнейшем будет оказывать сдерживающее воздействие на динамику указанного индекса, с другой стороны, долларовый индикатор рынка - индекс РТС, напротив, после девальвации рубля в 2014 году, по-прежнему сохраняет существенный потенциал для восстановления, и, вероятнее всего, локально продолжит демонстрировать опережающую динамику. В отраслевом разрезе с начала месяца под давлением оказались рублевые индексы химического производства (-0,64%) и металлов и добычи (-0,41%). В первом случае определяющим фактором является снижение котировок акций ФосАгро в область отметки 2355, при этом дальнейшее снижение и вход в зону 2200-2300 послужат крайне негативным сигналом и могут обеспечить ускорение падения. Во втором случае наибольший вес в индексе приходится на акции Норникеля, Северстали, АЛРОСы и НЛМК".

Учитывая состоявшийся рост котировок акций данных эмитентов, ряд инвесторов могут воспринять текущий момент благоприятным для фиксации прибыли, полагает Алексей Кузьмин. В частности, ожидания рекордных дивидендов по Норникелю были драйвером недавнего роста, в то время как по факту выплат на фоне инициатив возможной последующей коррекции дивидендной политики может произойти существенная коррекция. Операционные результаты НЛМК в 1-м квартале, по мнению аналитика, свидетельствуют о некотором снижении производства, что также ставит под сомнение продолжение восходящей динамики в данном активе.

"Лидером роста стал сектор электроэнергетики (+2,85%), и на этот раз открывается перспектива для акций компании, которая уже долгое время пребывает в списках аутсайдеров - речь идет о РусГидро, - указывает эксперт. - Последние два года акции компании находились в понижательном тренде, достигнув уровня долгосрочной поддержки. Динамика на текущих уровнях свидетельствует о растущем спросе, что открывает хорошие перспективы для положительной переоценки".