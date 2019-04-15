Сырьевой рынок пока не видит драйверов роста со стороны китайской экономики - Julius Baer

Состояние китайской экономики является одной из главных тем для рынков в последнее время, констатирует руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. Игроки внимательно следят за реализацией властям стимулирующей политики, а также за прогрессом в торговых переговорах с США. Оценка данных по экспорту и импорту КНР сырьевых товаров в марте позволяет говорить о том, что динамика роста ВВП страны пока не выглядит ни сильной, ни слабой. Однако к этой статистике нужно относиться с осторожностью, поскольку в ней есть много "подводных камней".

При более глубоком взгляде на данные выделяется сохраняющийся рост импорта сырой нефти. Поставки в I квартале увеличились на 9% по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году. При этом экспорт нефтепродуктов из КНР за тот же период вырос на 27% на фоне усиления позиций страны в качестве регионального хаба по переработке и торговле данными товарами.

Тем временем импорт угля и железной руды за первые три месяца 2019 года несколько снизился - на 2% и 4% соответственно из-за внешнеторговых ограничений (для угля) и проблем со стороны предложения из Австралии и Бразилии (для железной руды). Ситуация по меди не столь однородна: поставки в страну аффинированного металла уменьшились незначительно, лома меди упали более чем на четверть. Причиной последнего стало ужесточение стандартов качества для импорта. Тем временем данный спад был более чем компенсирован увеличением импорта в КНР медной руды и концентратов, которые прибавили около 20% на фоне расширения внутренних мощностей по выплавке металла и переработке вторсырья.

"По нашим оценкам, последняя статистика свидетельствует о динамике экономического роста, которая пока не может привести ни к росту, ни к снижению цен на сырьевые товары. В связи с этим мы сохраняем нейтральный взгляд на сектор", - заключает специалист Julius Baer.