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15 апреля 2019 года 14:32
Мы оцениваем операционные результаты Севестали за 1 кв. 2019 года как нейтральные - Газпромбанк
"Северсталь опубликовала операционные результаты за 1К19. Производство стали увеличилось на 4% кв/кв до 3 млн т. Продажи стальной продукции выросли на 3% кв/кв до 2,8 млн т на фоне ремонтных работ в 4К18. Доля продукции с высокой добавленной стоимостью осталась на прежнем уровне – 44%. Продажи концентрата коксующегося угля снизились на 1% кв/кв до 1 млн т из-за планового перемонтажа лав на шахтах «Воргашорская», «Заполярная» и «Комсомольская». Объем продаж железорудных окатышей уменьшился на 4% кв/кв до 2,8 млн т за счет сокращения объемов производства и высокой базы 4К18, вызванной продажей складских запасов. Продажи железорудного концентрата также снизились на 9% кв/кв до 1,3 млн т на фоне краткосрочных ремонтных работ. Объемы продаж соответствуют нашим ожиданиям, мы оцениваем операционные результаты компании как нейтральные", - указывают аналитики Газпромбанка.
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Компании упоминаемые в новости: Северсталь
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.15 апреля 2019 года 11:03
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.15 апреля 2019 года 10:47
"Нефтяные котировки в ходе утренних торгов умеренно корректируются вниз, оставаясь на максимальных отметках за более чем 4 последних месяца. Контракты Brent торгуются в районе отметки $71,4/bbl, WTI - $63,6/bbl. В пятницу были опубликованы данные от Baker Hughes, согласно которым количество... читать дальше
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