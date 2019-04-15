Сезонность, сокращение поставок и оптимизм инвесторов продолжают двигать цены на нефть вверх - БКС Глобал Маркетс

"Сезонность, сокращение поставок и оптимизм инвесторов продолжают двигать цены на нефть вверх, - указывает главный экономист БКС Глобал Маркетс Владимир Тихомиров. - Как мы и прогнозировали, сочетание ряда факторов позволило ценам на нефть Brent достигнуть отметки в $70/барр. Не последнюю роль в этом сыграл фактор падения поставок из Ливии (гражданская война там приобретает характер позиционной) и Венесуэлы, а также стагнация в американской нефтедобыче. Сезонность – рост спроса в весенне-летний период – будет поддерживать цены еще по крайней мере 3 месяца, возможно за исключением мая, когда неуверенность в устойчивости недавнего роста на рынках традиционно может заставить инвесторов фиксировать позиции. На закрытие торгов 12 апреля в Лондоне цена Brent составила $71,55/барр (неделей ранее цена составляла $70,34/барр)".

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