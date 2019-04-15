.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Сезонность, сокращение поставок и оптимизм инвесторов продолжают двигать цены на нефть вверх - БКС Глобал Маркетс
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
15 апреля 2019 года 14:17

Сезонность, сокращение поставок и оптимизм инвесторов продолжают двигать цены на нефть вверх - БКС Глобал Маркетс

"Сезонность, сокращение поставок и оптимизм инвесторов продолжают двигать цены на нефть вверх, - указывает главный экономист БКС Глобал Маркетс Владимир Тихомиров. - Как мы и прогнозировали, сочетание ряда факторов позволило ценам на нефть Brent достигнуть отметки в $70/барр. Не последнюю роль в этом сыграл фактор падения поставок из Ливии (гражданская война там приобретает характер позиционной) и Венесуэлы, а также стагнация в американской нефтедобыче. Сезонность – рост спроса в весенне-летний период – будет поддерживать цены еще по крайней мере 3 месяца, возможно за исключением мая, когда неуверенность в устойчивости недавнего роста на рынках традиционно может заставить инвесторов фиксировать позиции. На закрытие торгов 12 апреля в Лондоне цена Brent составила $71,55/барр (неделей ранее цена составляла $70,34/барр)".

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    ПиК


.
Лента аналитики
15 апреля 2019 года 19:20
Нам видится комфортный диапазон цен для потребителей и производителей в районе 65-75 долл. за баррель - УК "Альфа-Капитал"
"Прошедшая неделя была относительно спокойной, Brent торговалась слегка выше 70 долл. за баррель и в основном за счет наступательных операций в Ливии, - полагает аналитик УК "Альфа-Капитал" Артем Копылов. - Сейчас рынок может находиться в ожидании большого движения, которое может быть...    читать дальше
.
15 апреля 2019 года 17:20
Свежая статистика рисует смешанную картину по китайской экономике - Julius Baer
Опубликованные в пятницу данные по китайской экономике оказались, на взгляд экономиста Julius Baer Софи Альтерматт, противоречивыми. С одной стороны, рост экспорта в марте ускорился до 14,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, после резкого ухудшения показателя в феврале. Тем...    читать дальше
.
15 апреля 2019 года 16:39
Ожидаем консолидации нефтяных котировок на этой неделе на уровне $68-71/барр. по Brent - Sberbank Asset Management
"Сырьевые рынки показали разнородную динамику, при этом котировки нефти продолжали расти из-за противоречивых новостей из Ливии и Венесуэлы, которые инвесторы восприняли скорее как позитивные для цен на нефть. Цены на нефть завершили неделю вблизи максимальных значений 2019 г. ($71,55/барр.),...    читать дальше
.
15 апреля 2019 года 15:23
Одним из факторов роста индекса S&P является рекордно высокий объем buyback - Райффайзенбанк
Американские акции продолжают бурный рост, в конце прошлой недели индекс S&P прибавил 0,66%, поводом послужили позитивные корпоративные события (отчетность JPM лучше ожиданий, соглашение Chevron о покупке Anadarko, объявление Walt Disney о запуске сервиса поточного воспроизведения видео из своей...    читать дальше
.
15 апреля 2019 года 15:04
Сырьевой рынок пока не видит драйверов роста со стороны китайской экономики - Julius Baer
Состояние китайской экономики является одной из главных тем для рынков в последнее время, констатирует руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. Игроки внимательно следят за реализацией властям стимулирующей политики, а также за прогрессом в торговых...    читать дальше
.
15 апреля 2019 года 14:55
Рубль продолжит чувствовать себя уверенно до тех пор, пока санкционные угрозы в отношении банков и суверенного долга остаются нереализованными - ИК "Велес Капитал"
"На валютных площадках развивающихся рынков в начале недели не наблюдалось единой динамики, отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - В частности, в парах с рублем и южноафриканским рэндом доллар терял позиции (-0,16% и -0,12% по состоянию на...    читать дальше
.
15 апреля 2019 года 13:40
Потенциал роста цены нефти практически исчерпан - ITI Capital
Управление энергетической информации США (EIA) в ежемесячном краткосрочном прогнозе пересмотрело свои ожидания по добыче нефти в США в 2019 г. в сторону увеличения до 12,39 млн б/с по сравнению с 12,3 млн б/с месяцем ранее, напоминают эксперты ITI Capital. Прогноз цены Brent в 2019 г. был повышен...    читать дальше
.
15 апреля 2019 года 12:54
Снижение котировок нефти в ближайшей перспективе - наиболее вероятный сценарий - FxPro
"Нефть "увязла" в районе $71 за баррель, растеряв импульс к росту. Настораживает, что в условиях нарастающего оптимизма на рынках Brent перестала развивать наступление. Кроме того, данные по числу работающих буровых установок в США вновь отметили снижение, что обычно выступает фактором поддержки...    читать дальше
.
15 апреля 2019 года 11:03
При стабильном фоне Brent еще может протестировать рубежи $72,6 и $73,3 - БКС
"Цены на нефть завершали предыдущую торговую неделю вблизи максимальных значений 2019 г., - напоминает начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Брокер" Василий Карпунин. - Котировки поддерживаются за счет вынужденного сокращения поставок из Венесуэлы и Ирана, а также из-за конфликта в...    читать дальше
.
15 апреля 2019 года 10:47
Краткосрочные ориентиры на Brent составляют $70,5-$72/bbl - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки в ходе утренних торгов умеренно корректируются вниз, оставаясь на максимальных отметках за более чем 4 последних месяца. Контракты Brent торгуются в районе отметки $71,4/bbl, WTI - $63,6/bbl. В пятницу были опубликованы данные от Baker Hughes, согласно которым количество...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

.