Вес РФ в индексе MSCI EM по итогам майского пересмотра снизится на 0,1 п.п., ожидаемый отток - $170 млн - БКС

Индекс MSCI EM по итогам майского пересмотра, которые будут объявлены в ночь на 13 мая по московскому времени, расширится в связи с ростом веса китайских А-акций и включением Саудовской Аравии и Аргентины, говорится в обзоре главного стратега "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.

По его оценкам, это приведет к снижению в индексе MSCI EM веса акций российских компаний, входящих в индекс MSCI Russia, на 1 процентный пункт - до 3,7% - и вызовет отток капитала на уровне $170 млн из одних только фондов ETF.

"Мы считаем, что эффект в целом будет умеренным. Кроме того, мы не ожидаем каких-либо включений/исключений из индекса MSCI Russia в мае", - пишет стратег.

В то же время, по прогнозам В.Смольянинова, в ходе майского полугодового пересмотра индекса MSCI Russia для "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) коэффициент FIF (foreign inclusion factor, применительно к российским компаниям - оценка free float) будет снижен c 0,65 до 0,6 с учетом погашения 11,8% казначейских акций, что соответствует сокращению веса примерно на 1% и оттокам в размере $106 млн (2 дня торгов). Коэффициент FIF для "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK), как ожидает эксперт, уменьшится с 0,3 до 0,25 на фоне увеличения доли Total, что приведет к оттоку капитала из фондов ETF на уровне $87 млн (6,3 дня торгов). В результате выкупа "Магнитом" (MOEX: MGNT) 5,7% акций коэффициент FIF, скорее всего, опустится с текущих 0,7 до 0,65, прогнозируемый отток - $12 млн (2 дня торгов), полагает стратег.

Как ожидает В.Смольянинов, индексный провайдер MSCI учтет допэмиссию акций Polymetal (MOEX: POLY), которая состоялась 29 ноября 2018 года. В результате ожидаемый приток капитала в акции Polymetal составит $2,4 млн (около 0,5 дня торгов). Коэффициент FIF "Интер РАО" (MOEX: IRAO) повысится с 0,3 до 0,35 из-за увеличения free float до 33,74%, что обеспечит притоки в размере $10 млн (2,5 дня торгов, исходя из среднего дневного объема торгов за три месяца в Москве), считает стратег.

Все изменения майского пересмотра индексов MSCI вступят в силу 28 мая 2019 года после закрытия торгов.