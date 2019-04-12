Рынку акций не хватило внешнего позитива для восстановления к максимумам - Промсвязьбанк

"В пятницу российский фондовый рынок продемонстрировал умеренный рост. При этом внешний фон для наших акция был позитивным. Так, рынок энергоносителей отыгрывал потери предыдущего дня, что позволило ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent вновь выйти в район 71,5 доллара за баррель. В Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 0,6%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,7% и 0,4%. На таком фоне к закрытию индекс МосБиржи вырос на 0,3%, закончив неделю в районе 2555 пунктов. Лидерами торгов выступили акции НЛМК и Газпромнефти, рост которых составил порядка 2%. Хуже рынка торговались EN+ и Мосэнерго, упавшие на 1,9% и 1,4% соответственно. В рамках сегодняшних торгов индекс МосБиржи протестировал локальную поддержку на уровне 2550 пунктов, которая также выступет предыдущим историческим максимумом. При этом "быкам" удалось удержать рынок выше этой отметки, а коррекция, прошедшая в четверг, частично сняла перекупленость на рынке. В результате, в начале следующей недели возможны попытки возобновления роста и обновления исторических максимумов, однако в рамках ближайших сессии настроения могут испортить поступающие новости. В частности, игрокам стоит обратить внимание на макроэкономическую статистику из Китая и Европы, а также на отчетности компаний в США", - комментирует ситуацию на рынке акций главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.