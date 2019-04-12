Акции Распадской в настоящее время выглядят недооцененными по отношению к аналогам - ИК "Атон"

"Несмотря на сохраняющийся горький привкус разочаровывающей дивидендной политики, после коррекции Распадская выглядит дешево: EV/EBITDA 2019П 2.5x против 3.3x у мировых аналогов. Дисконт, на наш взгляд, не оправдан, поскольку негативный сценарий для миноритариев в случае реорганизации угольного сегмента маловероятен, в то время как Evraz недавно превратился в покупателя акций RASP. Мы не покрываем Распадскую и сохраняем рейтинг НЕЙТРАЛЬНО для материнской компании Evraz, - отмечают аналитики ИК "Атон".

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