О'Кей - привлекательный выпуск рублёвых облигаций - ITI Capital

О`'Кей планирует в этом году разместить дебютный рублевый выпуск облигаций на 5 млрд руб. с индикативным купоном 9,35% и погашением (Yield to Put) в 9,7%. Это первое размещение с мая 2017 г., на данный момент в обращении у компании находятся три выпуска бумаг в рублях: один с погашением в 2020 г. и два - в 2021 г.

"Мы видим потенциал укрепления рублевых облигаций O'Кей (RU000A0JXQH8) до 9,5%, что подразумевает 60-70 б.п. рост в цене от номинала, - отмечают аналитики ITI Capital. - У О'Кей сохраняется небольшая премия к кривой ЛСР с учетом того, что соотношение чистый долг/EBITDA у ЛСР в три раза меньше, чем у O'Кей согласно отчётности за 2018 г. О'Кей занимает последнее место по размеру выручки среди публичных ретейлеров".