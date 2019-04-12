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12 апреля 2019 года 16:40

Рубль может завершить неделю существенным укреплением и приблизиться к отметке 64 за доллар - "Открытие Брокер"

"Отечественная валюта вновь укреплялась вслед за дорожающей нефтью. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4600 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,98%, недельная до 7,96%, а месячная осталась на уровне 8,16%. Wall Street Journal опубликовал очередную статью за авторством важных американских политиков, включая бывшего министра обороны Уильяма Перри, бывшего госсекретаря Джорджа Шульца, которые призвали к пересмотру политики США в отношении России с конфронтационного на более конструктивный путь. Конечно, это ещё не законы и не официальные решения, но участившиеся публикации и свидетельства говорят о возможном резком сокращении рисков каких-либо ограничений. Нерезиденты уже проголосовали деньгами за эту идею, активно увеличивая свои вложения в российские долговые обязательства. Текущая доходность рубля является слишком привлекательной, чтобы международный капитал её игнорировал. Поэтому нельзя исключать, что в ближайшее время увеличится число прогнозов в пользу укрепления российской валюты", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

По мнению эксперта, рубль может завершить неделю существенным укреплением и приблизиться к отметке 64 за доллар.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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