Позитив в рубле остается уязвимым - БКС

"Краткосрочная конъюнктура по рублю остается позитивной, позволяя валюте укрепиться до уровней вблизи 64,2, - комментирует ситуацию на валютном рынке главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. - В свою очередь, мы продолжаем считать, что сохранение столь комфортных условий в рубле в среднесрочной перспективе маловероятно. Основными факторами поддержки в рубле остаются рыночные аппетиты к риску и новые годовые рекорды цен нефтяного рынка. Дополнительным фактором, смягчающим новостной фон по РФ, может являться и изменение меры пресечения для руководства фонда Baring Vostok на домашний арест".

В перспективе следующей недели рыночные настроения в существенной мере будут определяться сезоном корпоративной отчётности в США, полагает Антон Покатович. Результаты двух компаний финансового сектора (JPMorgan и Wells Fargo) в эту пятницу оказались выше ожиданий рынка, что способствует росту оптимистичных ожиданий рынка. Если следующая неделя получит аналогичную характеристику по результатам американских компаний, то рыночный risk on может также усилиться, оказав поддержку сегменту рисковых активов. Дополнительным фактором поддержки рынков может стать усиление предпосылок для начала процесса торговых переговоров США и ЕС.

"Помимо умеренного рыночного оптимизма, курс рубля получает масштабную поддержку от нефтяных цен, которые завершают неделю на максимумах этого года, не оставляя попыток движения к уровням 72$. На наш взгляд, потенциал для роста нефтяных цен в ближайшие недели остается весьма существенным - факторы геополитики, в особенности Ливия, могут привести котировки к амплитудным повышательным движениям. С учетом того факта, что уровень покупок валюты ЦБ на рынке, на наш взгляд, остается сдержанным, поддержка в рубле при фиксации нефтяных цен в диапазоне 70-75$ будет усиливаться. Тем не менее, рыночный позитив в рублевых активах, по нашим оценкам, остается очень уязвимым. Потенциал для укрепления рубля даже с учетом фактора подготовки к налоговому периоду на следующей неделе видится достаточно ограниченным - вблизи отметок 63,8. Также считаем, что умеренное укрепление российской валюты в недельной перспективе будет возможно лишь при отсутствии активизации негативных геополитических катализаторов. Риски появления таких катализаторов, на наш взгляд, остаются повышенными в перспективе ближайших 2 месяцев. Ожидаемый диапазон для движения курса рубля в перспективе следующей недели - 63,8-64,9", - заключает эксперт "БКС Премьер".