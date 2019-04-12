Котировки Brent могут стабилизироваться в диапазоне $62-68/барр. до конца первого полугодия 2019 г. - ITI Capital

"Текущие цены Brent выглядят перегретыми и стремятся к уровню сопротивления $72,68/барр. (уровень Фибоначчи 61,8%), - указывает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. Текущий уровень поддержки $68,33/барр. (уровень Фибоначчи 50%). Текущий уровень RSI 14 дней указывает на консолидацию у 200-дневной скользящей средней, или $69,40/барр. В случае пробития $69,40/барр., дальше нефть будет тестировать $68,33, $67,55 и $66,73/барр.".

"Благодаря мерам ОПЕК по сокращению добычи, мировой рынок нефти возвращается к балансу, хотя наклон бэквордации продолжит увеличиваться, - прогнозирует эксперт ITI Capital. - Мы подтверждаем наш прогноз, согласно которому цены снова снизятся к концу 2019 г., что грозит потенциальной коррекцией в сегменте рисковых активов. Мы ожидаем, что нефть сохранится в бэквордации, котировки Brent могут стабилизироваться в диапазоне $62-68/барр. до конца первого полугодия 2019 г. Дальнейшая динамика будет зависеть от тех же факторов, вопрос заключается лишь в том, какие тенденции спроса и предложения возьмут верх к середине года".