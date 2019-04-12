Российская валюта на фоне возвращения позитивных настроений на сырьевые площадки возвращает ранее утерянные позиции - ГК "ФИНАМ"

"Российская валюта на фоне возвращения позитивных настроений на сырьевые площадки возвращает ранее утерянные позиции, торгуясь по отношению к американскому доллару в районе 64,20. На данном этапе сопротивления в паре рубль/доллар находятся на отметках 64,60 и 64,80. Поддержки расположены на 64 и 63,90, закрепление под последней даст возможность рублю протестировать отметку 63.60", - отмечает аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов.