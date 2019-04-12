Аналитики расходятся в прогнозах по рынку меди - Julius Baer

На этой неделе ключевые игроки глобального рынка меди собрались в Китае на ежегодную встречу, организуемую аналитическим агентством CESCO для обсуждения перспектив сектора, отмечает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. Тогда как рыночные настроения вновь улучшились после недавнего восстановления цен, участники конференции по-прежнему расходятся во мнениях относительно прогнозов на будущее.

Некоторые аналитики ожидают недостаток предложения, поскольку темпы роста добычи будут сокращаться, а спрос продолжит повышаться. Они ссылаются на нехватку инвестиций в разработку новых шахт в последние годы в условиях низких рыночных цен на металл. В то же время они позитивно смотрят на будущий спрос. В краткосрочной перспективе он будет поддерживаться стимулирующими мерами в Китае и ослаблением напряженности в торговых отношениях с США, а в долгосрочной - развитием сектора электромобилей. По сравнению с традиционными машинами они содержат примерно в три раза больше меди (около 75 кг).

Другие эксперты ожидают достаточный объем предложения на фоне того, что ввод в действие новых месторождений и развитие старых позволят удовлетворить растущий спрос, который, однако, будет замедляться из-за перехода экономики КНР к модели роста, основанной на потреблении. "Мы разделяем данный взгляд, поскольку ожидаем, что ни меры стимулирования китайской экономики, ни разрешение торговых споров не приведут к увеличению спроса в краткосрочной перспективе. Кроме того, на фоне предстоящего замедления мировой экономики в следующем году мы ожидаем боковое движение котировок или их небольшое снижение на горизонте от 3 до 12 месяцев. В более долгосрочной перспективе мы прогнозируем увеличение спроса со стороны сектора электромобилей, однако он не сможет компенсировать сокращение потребления металла из-за изменения экономической модели в Китае. Как следствие, вероятность нового многолетнего "бычьего" рынка по меди выглядит маловероятной", - отмечает Карстен Менке.