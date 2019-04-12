.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Аналитики расходятся в прогнозах по рынку меди - Julius Baer
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
12 апреля 2019 года 14:20
Аналитики расходятся в прогнозах по рынку меди - Julius Baer
На этой неделе ключевые игроки глобального рынка меди собрались в Китае на ежегодную встречу, организуемую аналитическим агентством CESCO для обсуждения перспектив сектора, отмечает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. Тогда как рыночные настроения вновь улучшились после недавнего восстановления цен, участники конференции по-прежнему расходятся во мнениях относительно прогнозов на будущее. Некоторые аналитики ожидают недостаток предложения, поскольку темпы роста добычи будут сокращаться, а спрос продолжит повышаться. Они ссылаются на нехватку инвестиций в разработку новых шахт в последние годы в условиях низких рыночных цен на металл. В то же время они позитивно смотрят на будущий спрос. В краткосрочной перспективе он будет поддерживаться стимулирующими мерами в Китае и ослаблением напряженности в торговых отношениях с США, а в долгосрочной - развитием сектора электромобилей. По сравнению с традиционными машинами они содержат примерно в три раза больше меди (около 75 кг). Другие эксперты ожидают достаточный объем предложения на фоне того, что ввод в действие новых месторождений и развитие старых позволят удовлетворить растущий спрос, который, однако, будет замедляться из-за перехода экономики КНР к модели роста, основанной на потреблении. "Мы разделяем данный взгляд, поскольку ожидаем, что ни меры стимулирования китайской экономики, ни разрешение торговых споров не приведут к увеличению спроса в краткосрочной перспективе. Кроме того, на фоне предстоящего замедления мировой экономики в следующем году мы ожидаем боковое движение котировок или их небольшое снижение на горизонте от 3 до 12 месяцев. В более долгосрочной перспективе мы прогнозируем увеличение спроса со стороны сектора электромобилей, однако он не сможет компенсировать сокращение потребления металла из-за изменения экономической модели в Китае. Как следствие, вероятность нового многолетнего "бычьего" рынка по меди выглядит маловероятной", - отмечает Карстен Менке.
.
12 апреля 2019 года 15:46
Котировки Brent могут стабилизироваться в диапазоне $62-68/барр. до конца первого полугодия 2019 г. - ITI Capital
"Текущие цены Brent выглядят перегретыми и стремятся к уровню сопротивления $72,68/барр. (уровень Фибоначчи 61,8%), - указывает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. Текущий уровень поддержки $68,33/барр. (уровень Фибоначчи 50%). Текущий уровень RSI 14 дней указывает на... читать дальше
.12 апреля 2019 года 13:50
"Сейчас становится понятно, что для стоимости нефти предельными окажутся уровни в $72-73, отметка в $80 останется недостижимой из-за уже наступившего постепенного снижения потенциала роста. Венесуэла, Иран и Ливия наносят по предложению на нефтяном рынке "удар", оказывая влияние и на спрос -... читать дальше
.12 апреля 2019 года 11:05
"Нефтяные котировки завершают неделю на комфортных уровнях, демонстрируя рост в ходе утренних торгов пятницы. Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $71,1/bbl, WTI - $63,9/bbl. Вчера котировки преимущественно снижались наряду с другими рисковыми активами, отыгрывая данные по запасам нефти в... читать дальше
.12 апреля 2019 года 10:48
"Оптимизм инвесторов в отношении российских евробондов в четверг сохранился. Доходность Russia-29 снизилась до 4,40% (-2 б.п.) годовых, Russia-47 – до 5,13% (-2 б.п.) годовых. Доходность базового актива (UST’10) в четверг скорректировалась вверх на 3 б.п. – до 2,49% годовых. В результате премия в... читать дальше
.12 апреля 2019 года 10:36
"Среднесрочный тренд во фьючерсах на нефть Brent остается преимущественно положительным. Начавшийся откат пока воспринимается лишь в качестве стандартной коррекции. На мой взгляд, при стабильном фоне наверху еще остается два рубежа, которые могут быть протестированы. Это уровни $72,6 и $73,3. А... читать дальше
.12 апреля 2019 года 09:58
"Нефтяные фьючерсы с утра растут пределах 0,5% после падения более чем на 1% накануне, в ходе которого котировки смогли удержаться выше краткосрочных ключевых поддержек (70,50 доллара для Brent и 63,30 доллара для WTI). У "быков" до преодоления указанных значений есть неплохие шансы вернуться к... читать дальше
.11 апреля 2019 года 16:37
"Нефть испытывает трудности с развитием роста. После касания отметки $71,50 за баррель марки Brent усилился настрой на фиксацию прибыли. В настоящий момент торги проходят вблизи $70,70. Как и в случае с китайскими индексами, RSI находится на границе области перепроданности. Снижение по итогам дня... читать дальше
.11 апреля 2019 года 15:42
Возможно, второй квартал не даст золоту толчок, необходимый для преодоления сопротивления между $1360 и $1380 - Saxo Bank
"Недавние серьезные изменения в политике ФРС должны поддержать золото – возврат к мягкой политике актуализирует риск выгодной для золота рецессии в течение последующих 12 месяцев. Тем не менее, возможно, что второй квартал не даст золоту тот толчок, который необходим ему для преодоления серьезного... читать дальше
.11 апреля 2019 года 15:14
Лидеры стран ЕС приняли вчера решение продлить переходный период для Брексита до 31 октября. Данное решение было принято потому, что никто не желает выхода Великобритании из ЕС без какого-либо соглашения, регламентирующего дальнейшие отношения между субъектами. Курс фунта практически никак не... читать дальше
.11 апреля 2019 года 14:25
Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги на пресс-конференции по итогам очередного заседания регулятора отметил, что совет управляющих видит ухудшение динамики экономики в еврозоне и снижение кредитной активности, но пока воздерживается от каких-либо действий. Как и ожидали... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.