Для стоимости нефти предельными окажутся уровни $72-73 - "Локо Банк"

"Сейчас становится понятно, что для стоимости нефти предельными окажутся уровни в $72-73, отметка в $80 останется недостижимой из-за уже наступившего постепенного снижения потенциала роста. Венесуэла, Иран и Ливия наносят по предложению на нефтяном рынке "удар", оказывая влияние и на спрос - поэтому, несмотря на то, что суммарный рост стоимости Brent составил порядка 40%, драйверы роста, похоже, исчерпали себя. На нефть также оказывает давление выпущенная статистика от Минэнерго США и предвестники экономической рецессии по всему миру", - отмечает заместитель председателя правления "Локо Банка" Андрей Люшин.