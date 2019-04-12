Российский рынок акций не дал "медведям" разгуляться - БКС

"В пятницу с утра индекс МосБиржи умеренно прибавлял, двигаясь немного выше отметки 2560. Как мы и предполагали накануне, после того как коррекция сняла часть перекупленности, покупатели вновь перехватили инициативу, не позволив "медведям" развить успех. Отскок на рынке акций РФ поддерживается синхронным восстановлением Brent в направлении $71,5 после просадки накануне. Уходящая неделя была весьма насыщенной на новости и события. Баланс факторов сложился преимущественно в пользу рисковых активов и emerging markets. В пользу развития "risk on" на рынках выступили позитивные новости со стороны переговорного процесса по торговому соглашению США-КНР, перенос Brexit на полгода, "голубиный" тон ЕЦБ и ФРС. Охлаждающими риск-аппетит факторами являются сигналы, указывающие на замедление ключевых экономик и глобального роста (пересмотр прогноза МВФ по росту мирового ВВП в 2019 году с 3,5% до 3,3%), а также угрозы американского лидера открыть торговый "второй фронт", на этот раз с ЕС. Сегодня в фокусе инвесторов находится неоднозначная статистика по торговому балансу Китая. Экспорт из КНР в марте вырос на 14,2% (в феврале было снижение на 20,8%), а вот показатели импорта вызывают настороженность - в минувшем месяце ввоз товаров Поднебесную упал на 7,6% в продолжение негативной динамики февраля (-5,2%). В то же время данные по промпроизводству в еврозоне м/м в феврале вышли лучше прогнозов (-0,2% против прогноза -0,5%). Одним из основных триггеров роста российского рынка остается нефть, которая отыграла коррекцию минувшего дня. По нашему мнению, текущие драйверы - соблюдение ОПЕК+ сделки по сокращению добычи, сезонный спрос и продолжение сокращения добычи в Иране и Ливии вкупе с коллапсом производства сырья в Венесуэле - продолжают "подогревать" стоимость барреля Brent к отметкам $72-73. Повышенные ценовые уровни в нефти, интерес покупателей к дивидендным бумагам и отсутствие всплесков напряженности новостного фона, связанного с введением новых санкций, могут позволить выкупить вчерашнюю просадку, однако ждать решительного роста к новым историческим максимумам накануне выходных вряд ли приходится", - отмечает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.