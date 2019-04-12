Как Китай, Турция и Аргентина влияют на рубль - FxPro

"Доллар сдает позиции на глобальном рынке, и это хорошие новости для рубля. Американская валюта вернулась под 64,50 рубля, потеряв 16 копеек с начала дня. В то же время курс евро растет в парах с другими валютами, на фоне восстановления тяги в рисковые активы. Так, EUR/RUB прибавляет 7 копеек - до 72,79, и на старте торгов пара поднималась к 73. За ростом евро и рубля, в первую очередь, стоят впечатляющие данные из Китая. Положительное сальдо торгового баланса Поднебесной в марте составило $32.6 млрд против ожидавшихся $7,7 млрд. Это отличные новости как для России, для которой Китай является важным рынком сбыта сырья, так и для Германии (т.е. евро), для которой Китай является крупнейшим торговым партнером. Спрос на рисковые активы также помог нефти стабилизироваться вблизи $71 за баррель Brent и не поддаться настроениям на коррекцию. Тем не менее, инвесторам не стоит упускать из внимания развитие давления на турецкую лиру и аргентинский песо. Эти валюты были причиной масштабной волны распродаж на рынках развивающихся стран во второй половине прошлого года. Сейчас они вновь сдают позиции из-за внутренних проблем. Пока позитивным новостям из Китая удается "склонить чашу весов рынка" в сторону покупок рисковых активов, однако полностью игнорировать динамику валют и гособлигаций Турции и Аргентины будет неосмотрительно. Кроме того, по-прежнему сохраняются специфические риски для России в виде возможных санкций. Инвесторы спешат купить гособлигации, а Минфин их выпустить, пока санкции (в самом жестком из сценариев) не ограничат американцев от подобных покупок. Это также является значимым драйвером для рубля в последние недели. Еще одним фактором для российской валюты стали изменения ожиданий относительно политики Банка России. Обеспокоенность Юдаевой высокими темпами роста потребительского кредитования была сигналом к тому, что мега-регулятор может не спешить со смягчением политики. Тем временем инфляция продолжает удивлять своими низкими уровнями, что, несомненно, усиливает давление на Центробанк РФ со стороны политиков и бизнеса, которые требуют понижения ставок", - комментирует ситуацию аналитик FxPro Александр Купцикевич.