В пятницу российская валюта укрепляется к доллару США - Банк "Санкт Петербург"

"В пятницу российская валюта укрепляется к доллару США, торгуясь около 64,4 руб./$. Локальную поддержку рублю оказывает налоговый период, который начнется в понедельник, 15 апреля, с уплаты страховых взносов. По нашим оценкам, страховые взносы в этом месяце составят порядка 650 млрд руб. Основные налоги – НДС, акцизы, НДПИ - уплачиваются 25 апреля (в сумме около 940 млрд руб.). Завершится налоговый период уплатой налога на прибыль 29 апреля, мы оцениваем объем выплат в 250 млрд руб. Таким образом, в этом месяце российский бюджет может получить более 1,8 трлн руб. в виде налогов, что может оказать поддержку рублю. При этом в прошлом месяце совокупные налоговые платежи составили около 2,6 трлн руб. Поэтому влияние этого фактора поддержки российской валюты будет менее выраженным в апреле", - отмечают в Банке "Санкт Петербург".